Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid por un presunto caso de narcotráfico

Grafismo realizado por laSexta del jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández

¿Por qué es importante? Está acusado presuntamente de quedarse con parte de los alijos de droga incautados.

Luis Fernández, jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, fue detenido en una operación de Asuntos Internos. Actualmente, permanece bajo custodia en la comisaría de Delicias, donde se ha registrado su taquilla y precintado algunas zonas. Se le atribuye un estilo de vida desproporcionado, con un chalet en Arroyo de la Encomienda, localidad donde su esposa, Marta Sanz, es portavoz del PP. Además, se detuvieron a cuatro personas más, no policías. La hipótesis principal es que Fernández no vendía la mercancía, sino que la distribuía a conocidos. La investigación sigue bajo secreto de sumario.

El jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández, ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos. Fuentes de la investigación a laSexta, han confirmado que a última hora de este jueves permanecía bajo custodia en la comisaría de Delicias, donde Asuntos Internos ha registrado su taquilla. Allí, también se han precintado algunas zonas.

Fuentes de la investigación le han confirmado a laSexta que el inspector detenido llevaba un ritmo de vida desproporcionado. Tenía un chalet en Arroyo de la Encomienda, donde vive con su familia, y que también ha sido registrada. Precisamente, su esposa es la portavoz del PP de dicha localidad, Marta Sanz.

Según informan a laSexta, durante las pesquisas se habría detenido a cuatro personas más, aunque no son policías. En este sentido, la principal hipótesis que se maneja en estos momentos es que el detenido no sería quien vendía la mercancía, sino que se quedaba con ella y se la distribuía a conocidos.

Asuntos Internos también ha tomado declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que habrá que esperar para conocer más detalles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.