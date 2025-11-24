Sale de la UCI la niña de 4 años ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada en Alzira

Cartel de la clínica dental de Alzira investigada por la muerte de una menor y la hospitalización de otra.

Los detalles La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde ya ha pasado a planta.

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de València tras ser atendida en una clínica dental privada ha salido de la UCI y pasado a planta donde evoluciona favorablemente, según han confirmado este lunes fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde ya ha pasado a planta.

Se da la circunstancia de que otra niña de 6 años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada de Alzira. Esta menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad inició un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. or su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental.

Desde la clínica dicen que "el anestesista no sabe qué ha podido pasar"

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar".

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.

El servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad mantuvo el sábado una reunión con el anestesista que atendió a las dos niñas en la clínica dental privada de Alzira, y de sus conclusiones se elaboró informe del que se dará traslado a la autoridad judicial, según han confirmado este domingo fuentes de este departamento.

Este servicio de la Conselleria de Sanidad inició una investigación el mismo viernes y ello conlleva analizar cualquier tipo de información que pueda contribuir a esclarecer lo que ocurrió, como los fármacos administrados, trazabilidad de los mismos, y las autorizaciones de la clínica, entre otros aspectos.

