MVT habla con la tía de Luca, el niño de cuatro años asesinado por su propia madre: "Hace días le vi un moratón en la sien"

Los detalles "Solo quería venir conmigo", recuerda la tía. Luca llevaba días con tristeza y moratones graves en la cabeza. La mujer asegura que alertó a la Guardia Civil y pidió ayuda, pero nadie pudo actuar a tiempo antes de que la madre asesinara al pequeño.

La tía de Luca, el niño de cuatro años cuyo cuerpo apareció la noche del miércoles en una playa de Garrucha (Almería), ha hablado con Más Vale Tarde. Cuenta que llevaba días preocupada por posibles malos tratos y que intentó avisar a las autoridades.

"Hace justo siete días fui a verlo donde trabajaba su madre y tenía un golpe en la cara que no era normal", relata. Luca llevaba una capucha que le tapaba la cabeza. "Se la quité y la madre me dijo que se había caído, que no le había pasado nada, que ni lloró. Pero cuando levanté la capucha, tenía muchos moratones y una inflamación enorme".

La tía insiste en que le pidió a la madre que lo llevara al médico, pero nunca supo si lo hizo. "Le dije que era un hematoma muy grave, que había que llevarlo al médico. Me dijo que sí, pero nunca supe si lo llevó".

Preocupada, al día siguiente fue a la Guardia Civil. "Les conté lo que había visto y les dije que sospechaba que el niño sufría malos tratos. Me preguntaron si quería poner una denuncia y dije que no, que solo quería que investigaran. Les mostré la foto del niño, pero me dijeron que sin denuncia no podían hacer nada".

"Solo quería venir conmigo"

La tía recuerda que Luca estaba triste desde hacía tiempo y que buscaba afecto. "Ese día me decía: 'Mamá, me quiero ir con mi tía Suri'. Me abrazaba y no quería soltarme. Nunca decía nada, solo me suplicaba que se quería venir conmigo. Lo veía triste desde hacía mucho tiempo".

Sobre la familia, cuenta que el padre tenía una orden de alejamiento respecto al niño y su madre. "Estoy segura de que quien le dio el golpe en la cabeza fue él. Al niño se le cayeron hasta dos dientes de delante", afirma.

Madre y pareja detenidos

La tragedia ocurrió la noche del miércoles. El cuerpo de Luca fue encontrado en una caseta de la playa, después de que su madre enviara un mensaje a su tía y al padre: "Creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa".

Los vecinos habían alertado antes de la desaparición de madre e hijo. Finalmente, la Policía localizó el cadáver gracias al mensaje de la madre y detuvo a la mujer. Según 'La Voz de Almería', podría padecer problemas de salud mental.

También fue detenido su pareja, sobre el que pesaba una orden de alejamiento. El motivo exacto de su detención aún se está investigando.

Ambos están acusados de homicidio doloso y esperan pasar a disposición judicial mientras la Guardia Civil continúa investigando los hechos.

