Huelga educativa en directo | La huelga de la Educación pública en Madrid arranca con el corte del paseo de la Castellana para pedir mejoras salariales

Los docentes protestan frente a la Facultad de Ciencias Tras el encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, los docentes protestan frente a la Facultad de Ciencias. Los docentes protestan frente a la Facultad de Ciencias Ricardo Fernández Compartir en X

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Arranca la huelga en la Educación pública con un encierro nocturno en la Complutense La Educación Pública madrileña ha arrancado este miércoles su huelga con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y un breve corte de tráfico en el paseo de la Castellana en plena hora punta. En el encierro se ha desplegado en el icónico vestíbulo de la Facultad una pancarta con el lema 'No vamos a dejar de luchar' junto a la imagen de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada hace un mes de su casa de Retiro que falleció hace una semana y que motivó las protestas por la vivienda y la acampada en la Puerta del Sol. En el caso de la Castellana, un grupo de manifestantes ataviados de amarillo -el color de esta protesta- se han sentado bajo el puente de Eduardo Dato entre Rubén Darío y la calle Serrano. Los convocantes habían llamado a arrancar los piquetes y los pasacampus a partir de las 8 horas y continuar las acciones de protesta hasta el mediodía, cuando a las 12 horas tendrá lugar el plato fuerte de la jornada con la concentración de todas las etapas educativas en la Puerta del Sol. De esta manera ha comenzado una huelga indefinida que busca reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales". El comité de huelga está formado por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, así como por las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Según ha señalado en un comunicado, cuentan también con el apoyo de "un gran número de organizaciones del ámbito educativo que representan a familias y alumnado". Compartir en X

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Las educadoras infantiles cortan brevemente la Castellana En este contexto, la PLEI ha organizado una acción para hoy en el puente de Rubén Darío con la intención de cortar el tráfico en la céntrica Castellana, donde tenían previsto colgar una pancarta en el puente de Rubén Darío para dar "visibilidad a la falta de negociación por parte de la Consejería de Educación a su conflicto colectivo". LAs educadoras se han congregado en plena hora punta en esta céntrica zona, aunque los cortes de tráfico han durado pocos minutos. Además, tienen una serie de actos convocados en los próximos días, como una concentración frente a la Casa de Correos en la Puerta del Sol hoy a las 12:00h, otra frente a la Consejería de Educación mañana a la misma hora y una tercera, el viernes a las 9:00h, en el Paseo de la Chopera. Además, la PLEI se sumará a la manifestación por la Educación pública que se desarrolla esta tarde en el centro de la ciudad. Jaime Rull Compartir en X

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⛔ Cortes de tráfico en Madrid por la huelga indefinida de la Educación pública Las actividades y movilizaciones en el marco de la huelga indefinida en la Educación pública de la Comunidad de Madrid que comienza hoy afectarán, necesariamente, al tráfico de la capital. El Ayuntamiento tiene previstos cortes por incidencias derivadas de las protestas de hoy en: Carrera de San Jerónimo, de 10:30h a 13:00h

Calle Alcalá, desde Puerta del Sol a Gran Vía, de 12:00h a 13:00h

Atocha, Paseo del Prado, Plaza de Neptuno, Paseo de Recoletos, Cibeles y Alcalá, de 17:30h a 21:00h Compartir en X

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Huelga Educación | Hoy, manifestación en Madrid y desde hoy, movilizaciones durante 3 días Durante la primera jornada de huelga, este miércoles, se han programado piquetes informativos en centros de toda la Comunidad de Madrid desde las 8:00h, concentraciones descentralizadas a las 10:00h, una concentración en la Puerta del Sol a las 12:00h y una manifestación entre Atocha y Sol a las 18:00h. Este jueves se repetirán los piquetes desde las 8:00h y se celebrará una cadena humana en la Consejería de Educación a las 12:00h. Por la tarde están previstas asambleas de zona y mesas informativas. Este viernes, además de los piquetes de las 8:00h , los convocantes celebrarán una asamblea abierta en el Parque del Retiro a las 12:00h y una nueva manifestación entre Atocha y Sol a las 18:00h. Europa Press Compartir en X

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Los servicios mínimos pactados por la Comunidad de Madrid para la huelga indefinida de Educación La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este martes que desde la Administración garantizarán los servicios mínimos en la huelga indefinida de la educación madrileña que arranca hoy. La consejera ha señalado que deben garantizar "el derecho a la educación y el derecho al trabajo" de todos los docentes que no se quieren unir a huelga, aunque ha remarcado que respetan el derecho a huelga de todos los sindicatos convocantes y todos los docentes que se sumen a ella. Respecto a la reivindicaciones de los sindicatos, Zarzalejo ha recordado que los mismos sindicatos que han convocado esta huelga también "están sentados al mismo tiempo en una mesa de negociación" con la carrera profesional docente. "Nos estamos sentando cada dos semanas para negociar", ha puntualizado. Además, la responsable de la educación madrileña ha hecho alusión a la bajada de ratios en Secundaria y la bajada de horas lectivas en Primaria que también "están cumpliendo" desde el Ejecutivo autonómico tras el acuerdo sectorial, que según ha recalcado tiene vigencia hasta 2028. En este sentido, ha subrayado que fruto de este acuerdo sectorial, en la Comunidad de Madrid ya están en 1.º y 2.º de Primaria "en una ratio de 20 alumnos por aula". Del lado de las universidades, Zarzalejo incidió en que el acuerdo de financiación plurianual firmado en marzo con las seis universidades públicas es "histórico" y "no hay ninguna causa ni nada" que justifique la convocatoria de huelga para el 4 y 5 de noviembre en las seis universidades públicas de la región. Respecto a la unión de las plataformas de la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) x La Pública a la huelga, la consejera ha puntualizado que a pesar de que, en un principio, "no consiguieron unirse" a la convocatoria, finalmente con "ruido" han logrado adherirse. Compartir en X

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Los profesores de la UCM y la URJC se suman a la huelga indefinida Las plataformas de la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) x La Pública han anunciado también que se unirían a la huelga indefinida educativa de este miércoles. Según señaló la Plataforma de la UCM x la Pública a Europa Press mientras profesores y alumnos de la UCM y URJC se unen a la huelga, el resto de universidades públicas harán movilizaciones en los campus u otras actividades. En el caso de la UCM, se ha convocado un paro académico total, que comprende a todos los estudiantes de los centros de la universidad, así como a todas las enseñanzas oficiales de grado y posgrado que en ella se imparten. Según recoge la convocatoria, el paro supone la suspensión de la obligación de asistir a las actividades académicas previstas en el plan formativo, sin que se contabilicen las faltas de asistencia, así como de participar en las actividades de evaluación continua y en las prácticas. Asimismo, no podrán convocarse pruebas evaluables que no estuvieran previstas antes de la convocatoria del paro. Además, las plataformas de las seis universidades preparan un calendario de movilizaciones para el mes de noviembre con dos jornadas de huelga el 4 y 5 de noviembre para criticar el actual acuerdo de financiación plurianual que fue firmado en marzo entre los rectores de las seis universidades públicas y la Comunidad de Madrid. Compartir en X

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Huelga indefinida de la Educación | Incremento salarial de 600 euros mensuales En el ámbito retributivo, los convocantes exigen un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, junto con la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. También solicitan un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial y al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo para "liberar al profesorado de cargas burocráticas y administrativas ajenas a su labor docente". En cuanto a las infraestructuras y la salud laboral, reclaman un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el "fin de la construcción por fases de los centros públicos" y mejoras en la prevención de riesgos laborales. Europa Press Compartir en X

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¿Qué piden los profesores de la huelga indefinida en la Educación pública? Entre sus principales reivindicaciones figura la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria, "garantizando que el cómputo incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones". Asimismo, reclaman reducir el número de estudiantes por aula a 13 en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP, junto con la adecuación de las ratios para el alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo. En materia de atención a la diversidad, solicitan una dotación mínima de un orientador por cada 250 alumnos, un profesional de Servicios a la Comunidad por centro, un docente de Pedagogía Terapéutica por cada ocho alumnos y uno de Audición y Lenguaje por cada doce. También piden un maestro de compensatoria por centro, "aunque no se alcancen las ratios mínimas". Para Educación Especial, plantean garantizar un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual y uno por cada grupo de entre uno y cuatro alumnos con pluridiscapacidad, trastorno del espectro autista o trastornos graves de conducta. El comité reclama, además, un plan de medidas para garantizar la equidad y la adecuada atención del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o perteneciente a otros colectivos vulnerables. En este sentido, demanda la recuperación de las aulas de enlace y la "eliminación del modelo actual de bilingüismo para frenar la segregación educativa", con el objetivo de promover "una educación pública inclusiva y de calidad para todo el alumnado". Compartir en X

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