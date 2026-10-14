Cargas policiales, detenidos y heridos en las protestas de la Complutense por la huelga de Educación pública en Madrid

Los detalles Unos 65.000 docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid están llamados a participar en una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y denunciar el "deterioro" de la enseñanza pública.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid comenzó con una carga policial en la Universidad Complutense, resultando en cinco detenidos y un policía herido. La Delegación del Gobierno ha subrayado la importancia de la manifestación pacífica y la proporcionalidad en la actuación policial. Las educadoras infantiles cortaron el Paseo de la Castellana y se prevén movilizaciones en Madrid, incluyendo una concentración en la Puerta del Sol y una manifestación desde Atocha. Unos 65.000 docentes están llamados a huelga, impulsada por varios sindicatos, para exigir mejoras laborales y denunciar el deterioro de la enseñanza pública.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según ha podido saber laSexta.

Según Policía Nacional, la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía, con resultado de un policía herido y cinco detenidos. Poco después, se ha recuperado la normalidad.

Desde la Delegación del Gobierno de España en Madrid han reiterado "la defensa del derecho fundamental de manifestación, a la vez que se incide en el deber de los manifestantes de seguir las indicaciones de la autoridad presente en el dispositivo, cuya actuación debe encontrarse siempre bajo el parámetro de la proporcionalidad". "Cualquier posible exceso en las actuaciones policiales será investigado y, de confirmarse, tendrá consecuencias", han añadido.

A primera hora de la mañana las educadoras infantiles han cortado el Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, como parte de las acciones de la huelga indefinida que la educación pública madrileña y para recordar que llevan más de seis meses de huelga "sin marco de negociación a la vista".

A lo largo de la jornada de hoy se han realizado varias movilizaciones en Madrid, entre ellas, una concentración de los sindicatos convocantes en la Puerta del Sol a las doce de la mañana que culminará con una manifestación que arrancará a las seis de la tarde desde Atocha.

Unos 65.000 docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid están llamados a participar desde este miércoles 14 de octubre en una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y denunciar el "deterioro" de la enseñanza pública.

La huelga en la enseñanza no universitaria está impulsada por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto con las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, que se han definido como el bloque unitario.

Entre sus reivindicaciones, destacan la reducción a 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y FP, y 22 en Infantil y Primaria; la bajada de ratios en todos los niveles; el aumento de los recursos de atención a la diversidad; la subida de los salarios de los docentes y un plan de choque de Formación Profesional.

De forma paralela, el sindicato CSIF también ha convocado tres días de huelga, del 14 al 16 de octubre. Asimismo, este miércoles irán a la huelga la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.

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