Una marea verde de 25.000 personas clama en Madrid por la educación pública entre momentos de tensión

Los detalles Ataviados con las camisetas verdes y el lema 'Escuela pública de tod@s', los miembros de la comunidad educativa han señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el deterioro de la educación pública en la región.

Una multitud de 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se ha manifestado desde Atocha hasta la Puerta del Sol para exigir una educación pública de calidad en Madrid y mejores condiciones laborales para el personal docente. Bajo el lema 'Defendemos la pública. Defendemos el futuro', los manifestantes, con camisetas verdes, han criticado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por el deterioro educativo. La jornada de huelga ha tenido un seguimiento del 44,6% según la Comunidad de Madrid y del 70% según sindicatos, y ha estado marcada por cargas policiales en la Universidad Complutense, con cinco detenidos y siete heridos. Los manifestantes reclaman reducir las ratios de alumnos, mejorar salarios y condiciones de los centros educativos, y exigen la climatización de las instalaciones.

Una marea verde de 25.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, ha vuelto a marchar este miércoles desde la estación de Atocha hasta la Puerta del Sol para reivindicar una educación pública "de calidad" en la Comunidad de Madrid y con una mejora sustancial de las condiciones laborales del personal docente.

Tras una pancarta en la que se podía leer el lema 'Defendemos la pública. Defendemos el futuro', miles de personas han avanzado con gritos y tambores por el centro de la capital durante una jornada de huelga educativa que ha tenido un seguimiento en las aulas del 44,6% según la Comunidad de Madrid y un 70% según sindicatos.

Ataviados con las camisetas verdes y el lema 'Escuela pública de tod@s', los miembros de la comunidad educativa han señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el deterioro de la educación pública en la región.

Lo han hecho con cánticos como "Ayuso escucha, la pública está en lucha", "Menos Quirón, más educación", "La profe luchando también está enseñando" o "El patio de Ayuso es particular, si no tienes dinero no podrás entrar".

Muchos de los manifestantes que esta mañana empezaron la jornada de huelga en sus propios centros se han sumado a la manifestación a lo largo de la tarde en una jornada que ha estado marcada por las cargas policiales que se han producido durante la mañana en la Universidad Complutense de Madrid, donde cinco personas han sido detenidas y se han producido escenas de extrema tensión entre los agentes y quienes protestaban, que se han saldado con siete heridos.

A lo largo de la tarde también se han producido cargas y algún manifestante ha sido golpeado por la Policía, aunque la tensión ha sido menor que durante las cargas de la Complutense.

Reclaman bajar las ratios y mejores sueldos

Entre las principales reivindicaciones de los manifestantes están la reducción de las ratios de alumnos por aula, la disminución de las horas lectivas, la mejora de los salarios y el aumento de las plantillas docentes.

Asimismo, los manifestantes han hecho especial hincapié en las condiciones en las que se encuentran muchos centros en la Comunidad de Madrid. "Las condiciones en la Comundiad de Madird son bastante injustas comparando con el resto de comunidades", ha asegurado una de las asistentes a la protesta. Del mismo modo, han exigido la climatización de todos los centros educativos en la región.

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