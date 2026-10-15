Ana Alarcón, del SUP, defiende las cargas policiales en la huelga educativa: "Uno de los manifestantes atenta contra el compañero"

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía ha asegurado que los agentes "estuvieron sufriendo insultos" y "amenazas".

Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, ha explicado en Más Vale Tarde las razones detrás de las cargas policiales en la Universidad Complutense de Madrid durante una protesta por la educación pública. Aunque las imágenes no son agradables, Alarcón ha señalado que la intervención se produjo tras recibir llamadas sobre personas encapuchadas intentando cortar el tráfico. Al llegar, la policía estableció un cordón de seguridad, pero la situación se complicó cuando un manifestante agredió a un agente. La portavoz subrayó que no se trataba de un incidente aislado, sino de una multitud hostil, y que los agentes sufrieron insultos y amenazas antes de intervenir.

Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha abordado en Más Vale Tarde las cargas policiales que se produjeron este miércoles en la Universidad Complutense de Madrid en la protesta por la educación pública, en la que varios estudiantes resultaron heridos.

Sobre si fue una acción desmedida, la portavoz de la Policía ha resaltado que, aunque "evidentemente las imágenes no son agradables", "hay que explicar el por qué se produce esa intervención". Así, ha explicado que "en un inicio la cosa estaba tranquila". "De hecho, los compañeros fueron a requerimiento de la superioridad porque hubo llamadas a la sala de que habían visto a personas encapuchadas intentando cortar el tráfico, en la calzada, con bengalas, etcétera".

Al acudir la Policía, "en principio están estas personas manifestándose en ese círculo y establecen un cordón policial que no deben rebasar porque no pueden traspasar esa calzada. De hecho, se les da la opción de que se suban a la acera".

"En el momento en el que el compañero se acerca a uno de los manifestantes y le dice que se tienen que subir a la acera para no cortar el tráfico y facilitar y tampoco prohibir esa manifestación, también le requiere la identificación y es cuando se procede a cargar porque uno de los manifestantes atenta contra el compañero", ha contado.

Alarcón ha asegurado que el manifestante "le empuja, le da varios golpes en el casco y es cuando se desata" la carga policial que se pueden ver en las imágenes sobre estas líneas.

Ante esto, la portavoz ha destacado que "hay que tener en cuenta que no se trata de una situación individual con una persona aislada". "Es una masa de personas concentradas que a la mínima que ven un movimiento de un compañero que intenta sacar a alguien de la masa, identificarlo, detenerle, todos van en contra de la Policía", ha dicho.

La portavoz ha asegurado así que tiene "imágenes de cuando el compañero se acerca a los que llevaban una pancarta para decirles que se tienen que identificar y comprobar que esa manifestación cumple la legalidad". Además, ha reseñado que, antes de eso, los agentes "estuvieron sufriendo insultos, amenazas".

"Les llamaban de todo antes de que se produjeran esas cargas. Los compañeros, lógicamente impasibles porque no van a actuar ante provocaciones, en el momento en que el compañero le pide al que le solicita la identificación y que por favor se tienen que apartar de la acera es cuando se produce la primera agresión", ha apuntado.

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