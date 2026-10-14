El delegado del Gobierno en Madrid solicita "una investigación urgente" de las cargas en la Complutense

¿Qué ha pasado? La Policía ha dispuesto entonces un cordón policial que, sin embargo, los manifestantes han intentado rebasar, llegando incluso a agredir a alguno de los agentes.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado una "investigación de urgencia" al jefe Superior de la Policía Nacional de Madrid sobre las cargas policiales ocurridas durante una manifestación por la Educación Pública en Ciudad Universitaria. Martín ha expresado su preocupación por las "imágenes muy duras" y ha pedido medidas inmediatas. Según explicó, la Policía acudió tras recibir alertas sobre un grupo que cortaba el tráfico, y los manifestantes intentaron superar el cordón policial, agrediendo a algunos agentes. Martín enfatizó que la respuesta policial debe ser siempre proporcionada y profesional, y que cualquier actuación desmedida debe ser investigada y tener consecuencias.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado al jefe Superior de la Policía Nacional de Madrid una "investigación de urgencia" sobre las cargas policiales llevadas a cabo la mañana de este miércoles en Ciudad Universitaria en el marco de la manifestación por la Educación Pública en el primer día de huelga.

"Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos, por ello he pedido al jefe Superior de la Policía Nacional una investigación de urgencia sobre esta actuación y la adopción de medidas inmediatas que sean pertinentes", ha manifestado Martín en declaraciones en 'RNE'.

Según ha explicado, la Policía Nacional ha acudido a la zona de Ciudad Universitaria tras recibir llamadas alertando de la presencia de un grupo de personas, algunas de ellas embozadas, que estaban cortando el tráfico en una concentración por la enseñanza pública.

La Policía ha dispuesto entonces un cordón policial que, sin embargo, los manifestantes han intentado rebasar, llegando incluso a agredir a alguno de los agentes. "Ha sido el detonante de esa reacción que, yo creo, debería haber sido proporcionada", ha destacado Martín.

El delegado ha recalcado que "igual que no se debe tolerar ninguna agresión a policías", la respuesta de los agentes en este tipo de situaciones "siempre debe ser proporcionada", algo que, aparentemente, "no se corresponde con las imágenes" de las cargas y que, por tanto, será "objeto de investigación".

"Quiero defender la profesionalidad de la Policía, y también que seamos todos conscientes de que cuando las actuaciones no son proporcionadas, deben adoptarse medidas y debe haber consecuencias", ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha aseverado que desde la institución que encabeza velarán por ello.

Martín ha remachado que las actuaciones policiales deben desarrollarse siempre en el marco de la profesionalidad que, dice, "caracteriza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y debe velarse por "la proporcionalidad de las mismas".

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