Bolaños denuncia el "recorte masivo de derechos" del PP en Madrid: "En materia sanitaria y educación es brutal"

Los detalles El ministro ha indicado que el deterioro de la educación pública en Madrid "es visible" y ha defendido la huelga indefinida educativa en la Comunidad de Madrid que ha arrancado este miércoles.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones, Félix Bolaños, ha criticado al Partido Popular por lo que considera un "recorte masivo de derechos" en Madrid, especialmente en sanidad y educación. En Al Rojo Vivo, Bolaños destacó que la huelga indefinida por la educación pública en Madrid simboliza las políticas de la derecha que, según él, deterioran estos servicios. A pesar de las protestas también en Cataluña, Bolaños subrayó que Madrid invierte menos por estudiante. Asimismo, lamentó las cargas policiales en la Universidad Complutense durante las protestas estudiantiles, defendiendo el derecho a manifestarse por causas justas.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones, Félix Bolaños, ha denunciado este miércoles el "recorte masivo de derechos" del PP en Madrid. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro ha criticado que estos recortes en sanitaria y educación son "brutales".

Al ser preguntado por la huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid que ha arrancado este miércoles, Bolaños ha señalado que se trata de un "símbolo de lo que suponen las políticas de la derecha cuando se convierten en una seña de identidad, como ocurre en este caso con las políticas del Partido Popular en Madrid, el recorte masivo de derechos que continuamente el Partido Popular practica allí donde gobierna".

Así, Bolaños ha destacado que "en Madrid es muy claro que en materia sanitaria y en materia de educación es brutal". Por tanto, ha señalado que "es una reivindicación más que justa de los profesores y de los maestros y maestras madrileños pidiendo más salarios y más recursos, porque es que el deterioro de la educación pública en Madrid es visible".

Ante esto, el presentador de Al Rojo Vivo le ha recordado que también hay movilizaciones y protestas en Cataluña donde gobierna la izquierda, el PSC. "Pero no hay ningún ratio que se pueda comparar entre Madrid y el resto de las comunidades autónomas", ha respondido el ministro.

"Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante y esto es un dato objetivo. Y en Cataluña, que también es una comunidad muy poblada, el gobierno del presidente Illa está también invirtiendo mayores cantidades en educación pública. Creo que se están consiguiendo objetivos y nada tiene que ver con una estrategia clara, evidente, para intentar desmantelar la educación pública como hace el Partido Popular de Madrid", ha defendido.

Bolaños, sobre las cargas policiales en las protestas: "Se analizará"

Los estudiantes están pidiendo explicaciones sobre las cargas policiales de esta mañana en la Universidad Complutense en las protestas en defensa de la educación pública. Unas cargas que los estudiantes consideran que han sido especialmente duras.

Bolaños ha asegurado que "no nos gusta" ver esas imágenes. De esta manera, ha defendido "el derecho fundamental a manifestarse en favor de una causa justa, como es el caso". Así, ha señalado que, según su información, "ha habido personas que han sobrepasado el cordón policial" aunque ha reiterado que "esas imágenes no me gusta verlas en absoluto". "Veremos a ver, se clarificará y seguro que se analizará qué es lo que ha sucedido", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido