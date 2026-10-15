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"Fue injustificado"

Pedro, manifestante agredido y detenido en las protestas de la Complutense: "El agente me dijo que me arrestaban por subnormal"

En sus palabras, después de ser arrastrado por un paso de cebra en el momento de su arresto, afirma estar "dolorido" pero, sobre todo, "en shock": "No puedo explicarme cómo la Policía actuó así".

Pedro, manifestante detenido en la Complutense
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Pedro, uno de los manifestantes detenidos y golpeados en las protestas por la educación pública de la Universidad Complutense de Madrid, ha hablado en Más Vale Tarde sobre la situación vivida con los agentes de la UIP desplegados en el lugar y de los que afirma dijeron le arrestaron "por subnormal".

"Físicamente estoy dolorido. Me han golpeado. Pero sobre todo estoy en shock porque no puedo explicarme cómo la Policía actuó así, golpeando y deteniendo a manifestantes que protestaban por una mejor educación pública", ha expuesto.

Y es que dice que su intención era "ir marchando por el campus para informar de la huelga" y para "reclamar una mejor educación": "No había más".

En ese sentido, Pedro afirma que en momento de su detención actuó como le pedía la Policía: "El motivo de mi detención fue injustificado. Nos juntamos pacíficamente estudiantes y trabajadores de la educación y comenzaron los porrazos. Las detenciones eran arbitrarias. Cuando estaba en el suelo el agente me dijo que me arrestaban por subnormal".

En sus palabras, Pedro niega que alguno de los allí presentes portase armas: "Nada. Hay vídeos en los que se ve que nadie tiene nada en la mano. A mí me engancharon, me tiraron al suelo y me detuvieron. No había nada. El bloque era pacífico y no se agredió a los agentes".

Bruno, con una brecha en la cabeza

Bruno, manifestante que acabó con una brecha en la cabeza, ha expuesto que lo que se vio en la Complutense es "vergonzoso" y que retrotrae "a momentos más oscuros como el franquismo": "Que los responsables tengan consecuencias".

"Si creen que esto ha servido para amedrentarnos están equivocados. Esto hará que la huelga educativa sea más combativa", ha dicho.

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