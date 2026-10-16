El Gobierno de Ayuso lanza un bulo sobre la huelga educativa para intentar desacreditar a los manifestantes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid

El contexto La consejera de Educación de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, mostró un correo electrónico con el que acusó a un centro de Villarejo de Salvanés de animar a "convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso". Se trata de una falsedad que ha conllevado que el centro reciba amenazas de todo tipo, como desvela 'eldiario.es'.

Un bulo impulsado por el equipo de Isabel Díaz Ayuso busca desacreditar a los manifestantes de la huelga educativa en Madrid, generando amenazas contra un centro educativo. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, mostró un correo de un centro de Villarejo de Salvanés que citaba al Sindicato de Estudiantes con una frase polémica. Zarzalejo atribuyó erróneamente la frase a la dirección del centro y anunció un expediente al director. Sin embargo, el colegio involucrado era Santa Elena, un privado concertado, no el público Nuestra Señora de la Victoria. Pese a las aclaraciones, el Gobierno autonómico no rectificó sus declaraciones.

Un bulo lanzado por el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha intentado desacreditar a los manifestantes que participan en la huelga educativa en la Comunidad de Madrid y está provocando una ola de amenazas contra un centro educativo de la región. Este miércoles, la consejera de Educación de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, mostró un correo electrónico de un centro educativo de Villarejo de Salvanés en el que se decía: "Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para 'parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso".

El correo recoge unas comillas a partir de "parar por completo" que citan a una tercera persona, en este caso, al Sindicato de Estudiantes, que tiene esa frase como uno de sus lemas. Zarzalejo atribuyó esa frase a la dirección del centro, a la que acusó de animar a "convertir las calles en una pesadilla". Zarzalejo anunció que tenía intención de abrir un expediente al director del colegio.

Según detalla 'eldiario.es', poco después de estas palabras se filtró que el colegio era público. La cuenta de Instagram del único colegio público de Villarejo de Salvanés, Nuestra Señora de la Victoria, empezó a recibir mensajes de odio. Todo, pese a que se trata de un Colegio de Educación Infantil y Primaria y no de Enseñanza Secundaria Obligatoria, la etapa educativa a la que se alude el email.

El centro que envió el correo electrónico, según el citado medio, en realidad fue el colegio Santa Elena, un centro privado concertado que se define como "el único colegio concertado de ideario católico en esta zona de la Comunidad de Madrid". El director del centro mandó una nota aclaratoria después de la comparecencia de Zarzalejos: "Ayer les hice llegar una información sobre la convocatoria de la huelga (...). En esa información les puse entrecomillada una frase que está en la página web del Sindicato de Estudiantes (...) para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma (...). Parece ser que algunas familias han entendido que desde el colegio hacemos nuestra esa frase. Por supuesto, no es así. Dicha frase fue incluida para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria de huelga indefinida y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma. De ninguna forma refleja los valores del colegio (...). Tampoco me representa a mí (...) que siempre he apoyado el diálogo y el respeto".

Lejos de retractarse, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha evitado dar marcha atrás a las palabras de Zarzalejos: "Creo que nosotros siempre que hacemos cualquier tipo de manifestaciones las tenemos absolutamente probadas y por tanto siempre defendemos el interés de todos y respetamos las opiniones de todos".

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