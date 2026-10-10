Desde Olga a Maricarmen, el drama de los desahucios no termina: "Se vive con mucha rabia. Hace que queramos seguir peleando"

Los detalles La historia de Olga, que se quitó la vida hace un mes tras abandonar su hogar, no es un caso aislado para quienes han vivido de cerca la lucha contra los desahucios. "Una compañera y vecina tomó la misma decisión", cuenta Arantxa, portavoz de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas públicas de la EMV.

Las historias de Maricarmen y Olga reflejan la crisis de vivienda que deja a personas en situaciones extremas. Olga, de 52 años, se quitó la vida tras ser desahuciada de su hogar en L’Hospitalet de Llobregat, donde vivió más de veinte años. Su caso resalta las duras consecuencias de los desahucios y la lucha por el derecho a la vivienda. Arantxa Mejías, activista de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas públicas, siente tristeza y rabia ante estos casos, que no son aislados. Pau Segura, amigo de Olga, recuerda su compromiso en apoyar a otros en situaciones similares, lo que motiva a seguir luchando. La falta de responsabilidad y la mercantilización de la vivienda son criticadas, mientras el dolor de quienes enfrentan desahucios persiste.

Las historias de Maricarmen u Olga ponen rostro a una crisis de la vivienda que sigue dejando a personas en situaciones límite. Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató las protestas y acampadas por la vivienda, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Olga, una mujer de 52 años con dos hijas, se quitó la vida el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada de la vivienda de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en la que había vivido durante más de veinte años. Llevaba ocho años luchando para evitar perder su hogar.

Su historia ha vuelto a poner sobre la mesa las consecuencias humanas de los desahucios y la situación de quienes se enfrentan a la pérdida de su casa. Un dolor que conocen bien quienes llevan años luchando por el derecho a la vivienda y que, como denuncian, no es nuevo. Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), lleva más de una década implicada en esta lucha. Al conocer lo ocurrido con Olga, sintió una mezcla de tristeza y rabia. "Me imaginaba a mi madre saliendo así de su casa", recuerda.

Pero la historia de Olga no es un caso aislado para quienes han vivido de cerca la lucha contra los desahucios. "Una compañera y vecina tomó la misma decisión que Olga", cuenta Arantxa, que recuerda cómo aquella mujer había recibido un burofax en el que le comunicaban que querían subirle la renta. "Sentí fracaso social y mucha rabia, mucha impotencia", lamenta.

Pau Segura, amigo de Olga y compañero del Sindicato de Vivienda de L’Hospitalet, recuerda a una mujer que no solo luchaba por conservar su propia casa, sino que también acompañaba a otras personas que atravesaban la misma situación: "Olga, además, es una persona que se hace querer. Venía con nosotros a los desahucios y, si desahuciaban a una vecina de Hospitalet, Olga estaba en la puerta", relata Pau, que estuvo a su lado desde el principio de su lucha contra un fondo de inversión.

Su recuerdo está marcado por la rabia ante una situación que, denuncia, se repite una y otra vez. Sin embargo, ese sentimiento también se ha convertido en un motivo para continuar organizándose. "Y se vive con mucha rabia. Esto hace que queramos seguir peleando. Hace que nos organicemos", afirma.

Entre unos casos y otros han pasado más de diez años. Sin embargo, el dolor de quienes acompañan a las personas amenazadas por un desahucio sigue siendo el mismo. Para Pau, una de las cuestiones más sangrantes es que estas historias continúen produciéndose: "Nosotros, desgraciadamente, estamos acostumbrados. La vivienda es un bien de mercado, la vivienda se compra, la vivienda se vende", denuncia.

Arantxa también critica la falta de responsabilidades ante el sufrimiento de quienes se ven envueltos en conflictos relacionados con su vivienda. "No se asume una responsabilidad y se acaba estigmatizando a la persona que se ve en un litigio por el tema de la vivienda", sostiene.

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