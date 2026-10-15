"¡La lucha es el único camino!": segundo día de huelga indefinida por la educación con miles de personas marchando por las calles de Madrid

¿Qué está pasando? Docentes y estudiantes han cortado el Paseo de la Castellana para exigir a Ayuso una educación pública de calidad. La presidenta 'popular', a la carga: "La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve violenta".

En la Comunidad de Madrid, continúan las protestas con una huelga indefinida que congrega a miles de manifestantes, incluyendo docentes y estudiantes que exigen una educación pública de calidad. Las tensiones aumentaron tras las cargas policiales en la Universidad Complutense, lo que ha provocado críticas hacia Isabel Díaz Ayuso, quien ha calificado las protestas como un "secuestro" de las calles. La situación se agrava con acusaciones de detenciones "aleatorias" y "desmedidas" por parte de la policía, dejando varios heridos. Las movilizaciones se extienden también a la Puerta del Sol, con protestas por los precios de la vivienda, en un contexto de creciente crispación política a días de las elecciones del 29 de noviembre.

Nuevo día de protestas en la Comunidad de Madrid. Nuevo día de huelga indefinida con miles y miles de manifestantes recorriendo las calles de la capital. Docentes y estudiantes exigen una educación pública de calidad una jornada después de las cargas policiales en la Universidad Complutense ante una Isabel Díaz Ayuso que ha mostrado su lado más duro contra las protestas.

Porque la 'popular' ha sacado todo el repertorio contra lo que califica un "secuestro" de las calles de Madrid "con atascos, huelgas y manifestaciones". "La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve violenta", ha afirmado.

"Ustedes están reventando todo con sus huelgas. Vemos cómo está vandalizada la Puerta del Sol, la osa y el madroño, la estatua de Carlos III. Se ha colado una organización terrorista", insiste.

Y ha ido, además, contra Sánchez: "Se han paralizado inversiones inmobiliarias en Madrid y en toda España con las leyes y los decretos. Se ha generado más caos e inseguridad jurídica. Espantan inversores y ahuyentan al talento".

"Nos dan lecciones morales cuando tienen montones de viviendas. Podríamos hacer un tenderete en la puerta de la Asamblea y si repartimos todas las que tienen en propiedad acabamos con el problema en Madrid", ha dicho.

En la misma línea se ha expresado la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que ha acusado a la izquierda de usar a la infancia para su batalla electoral: "Lo que les interesa es tomarles como rehenes para sacar tajada política y ya de paso tajada sindical".

Los manifestantes denuncian "detenciones aleatorias"

Así está la cosa en la política. En una Asamblea en la que se ha expulsado a varios profesores por corear 'escuela pública' durante la comparecencia de la consejera. En las calles, más protestas. Más movilizaciones, con alumnos, profesores y sindicatos educativos protestando por las "desmedidas cargas policiales" que tuvieron lugar en la Complutense. Una que acabó con varios detenidos y con personas heridas, como son los casos de Pedro y de Bruno. Este último, con una brecha en la cabeza.

El primero, en palabras en Más Vale Tarde, habla de arrestos "aleatorios" y, en su caso concreto, "injustificado": "El agente que me detuvo me dijo que me arrestaban por ser subnormal".

"Estoy en shock. No puedo explicarme cómo la Policía ha actuado así", insiste Pedro sobre la actuación de los agentes en las protestas de la Complutense.

Nuevo día de acampada en Sol

La protesta, hasta la Consejería de Educación, con muchos docentes bajando hacia Cibeles acompañados por la Policía Nacional y cortando el Paseo de la Castellana.

Es el segundo día de huelga de profesores en Madrid, una ciudad que vive una jornada más con decenas y decenas de tiendas de campaña en la Puerta del Sol por protestas por los precios de la vivienda. Y es que la capital es el principal foco de manifestaciones en España, por educación o por vivienda, que hay a días de que comience la campaña electoral para la visita a las urnas del 29 de noviembre. La tensión y la crispación política en la Asamblea, como de costumbre.

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