Día cinco de hantavirus: una sospechosa en Alicante, otro en una isla remota y una mujer sin síntomas tras estar en Barcelona

Los detalles La ciudadana sudafricana que pasó una semana en Barcelona ya ha sido localizada y en estos momentos se encuentra aislada en su casa en Sudáfrica.

Sanidad ha confirmado un caso sospechoso de hantavirus en España tras el brote en el crucero MV Hondius. Se trata de una mujer de 32 años ingresada en el hospital de San Juan de Alicante, tras volar desde Johannesburgo en el mismo vuelo que una pasajera fallecida. Está aislada y se le realizará una prueba PCR para confirmar el diagnóstico. Además, se ha localizado a otra pasajera sudafricana que estuvo en Barcelona y ahora está aislada en su casa en Sudáfrica. En total, hay cinco casos sospechosos, incluyendo un hombre en Tristán de Acuña, y la OMS ha confirmado tres fallecimientos por hantavirus.

Sanidad ha confirmado que hay un caso sospechoso en España tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Se trata de una mujer que voló desde Johannesburgo en el mismo vuelo en el que intentó viajar una de las pasajeras fallecidas. Está ingresada en el hospital de San Juan de Alicante.

La mujer, de 32 años, se encuentra en una habitación aislada tras llegar desde su domicilio en el interior de una ambulancia del Servicio valenciano de salud, precedida de un vehículo de apoyo en asistencias sanitarias y cerraba la comitiva un vehículo policial de paisano. Se ha seguido el protocolo aprobado este viernes por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar la seguridad epidemiológica tanto de la población como de los profesionales sanitarios, y para ello se ha utilizado una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad previstos.

Aunque delante de la puerta principal y de la de Urgencias había numerosos periodistas y cámaras de televisión, los tres vehículos con la paciente sospechosa de hantavirus han entrado por un acceso distinto y menos habitual, específico de consultas externas. De allí ha sido dirigida a la tercera planta para ingresar en una habitación de aislamiento con presión negativa, donde se le hará el seguimiento tras viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.

La mujer presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos, y ha llegado a la habitación a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales. Siguiendo el protocolo, se le va a realizar una prueba PCR, cuya muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología, y se prevé obtener los resultados en un plazo de entre 24 y 48 horas.

En caso de dar un resultado negativo pero que siga con síntomas, se le volvería a repetir la PCR; si siguiera siendo negativa, continuara con síntomas y "no hubiera otro cuadro compatible que pudiera dar el diagnóstico", se repetiría la PCR a las 48 horas. Si en algún momento da positivo, sería trasladada a la UATAN del Hospital La Fe. Según ha precisado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también puede ser que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas, en cuyo caso se le consideraría un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, al que ya se ha informado de este extremo.

Localizada la mujer sudafricana que pasó una semana en Barcelona

Además de esa mujer en Alicante, hay una segunda pasajera que también voló a España. En esta ocasión es una ciudadana sudafricana que pasó una semana en Barcelona y que ya ha sido localizada. En estos momentos, se encuentra asintomática aislada en su casa en Sudáfrica.

En el rastreo de posibles contactos cercanos de personas infectadas de hantavirus se ha llegado hasta ese vuelo el 25 de abril de Johannesburgo a Ámsterdam, el mismo de la mujer alicantina y de esta ciudadana sudafricana. Esta segunda pasajera, contacto de la fallecida, se encuentra sin síntomas.

Mientras, el nuevo caso detectado en Alicante se suma a los otros cuatro sospechosos. Por ahora, hay cinco personas bajo sospecha de contagio, de las que dos se han conocido este viernes. Una es la mujer alicantina y el otro un hombre que está en una pequeña isla remota: Tristán de Acuña, el lugar habitado más alejado de cualquier población del planeta. Él está hospitalizado y su mujer en aislamiento.

Día cinco de hantavirus: una sospechosa en Alicante, otro en una isla remota y una mujer sin síntomas tras estar en Barcelona

Ella no se considera una sospechosa porque no ha experimentado síntomas, así que pasa a ser un contacto estrecho al que se pone en cuarentena. El número de personas que ahora mismo están en esa situación por todo el mundo son: tres en Canadá; dos en Estados Unidos, Chile y Singapur; una en Francia y otra en Sudáfrica. Además, según ha confirmado la OMS, hay tres personas fallecidas por hantavirus, cinco casos confirmados y otro que ha dado negativo, la azafata que coincidió en un vuelo con una de las fallecidas, el mismo en el que viajó la alicantina y la sudafricana.

Día cinco de hantavirus: una sospechosa en Alicante, otro en una isla remota y una mujer sin síntomas tras estar en Barcelona

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