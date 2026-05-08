Una pandemia inyectada por las vacunas contra el COVID o un plan para ganar dinero: los bulos acerca del hantavirus

Los detalles Uno de los mensajes asegura que "nos quedamos con un barco infectado por un virus mortal mientras el resto de países dicen que el derecho internacional no se aplica si pone en riesgo a sus ciudadanos". La realidad es que Canarias es el lugar más cercano donde podían llevarse a cabo las medidas de seguridad.

En los últimos días, el hantavirus ha sido objeto de desinformación en redes sociales, generando teorías conspirativas y bulos en varios países, incluida España. Este virus, conocido desde hace décadas y transmitido principalmente por roedores infectados, no es una nueva pandemia ni existe una vacuna secreta para él. Sin embargo, en redes circulan falsedades como que el hantavirus fue inyectado a través de vacunas COVID-19 o que empresas como CureVac tienen patentes de vacunas inexistentes. Además, se han propagado falsas recomendaciones médicas, como el uso de ivermectina, sin evidencia científica de su eficacia. La verdadera epidemia parece ser la desinformación.

Un crucero y un virus desconocido para muchos. Estos han sido los protagonistas de los últimos días en diferentes países, entre ellos España, donde los bulos se han adueñado de los teléfonos móviles. El hantavirus no es una nueva pandemia ni existe una vacuna secreta preparada para enriquecerse. Sin embargo, en redes sociales ya circulan todo tipo de mensajes que alimentan teorías conspirativas y desinformación sobre este virus, mezclando bulos sanitarios, supuestas farmacéuticas implicadas y falsas curas milagro.

"El hantavirus es una nueva pandemia inyectada para ganar dinero con las vacunas" o "ya estamos más cerca de una 'plandemia" son algunas de las publicaciones que se han viralizado en los últimos días. Lo único cierto de estas afirmaciones es que son falsas y que provienen de redes sociales.

Uno de los mensajes más compartidos asegura que "nos quedamos con un barco infectado por un virus mortal mientras el resto de países han dicho que el derecho internacional no se aplica si pone en riesgo a sus ciudadanos". Sin embargo, esta afirmación no es cierta. Canariases el lugar más cercano donde podían llevarse a cabo las medidas de seguridad y atención sanitaria necesarias.

Una supuesta vacuna "preparada"

A partir de ahí, comenzaron a difundirse nuevas teorías conspirativas. Según algunos usuarios, varias empresas farmacéuticas ya tendrían preparada una vacuna contra el hantavirus e incluso señalan directamente a la compañía CureVac. "La patente de la vacuna contra el recién inventado hantavirus lo tiene una empresa que se llama Curevac. Mirad qué subidón en sus acciones", afirman algunas publicaciones. Pero no existe ninguna farmacéutica que haya desarrollado una vacuna comercial contra este virus.

Las falsas recomendaciones médicas tampoco han tardado en aparecer y es que algunos mensajes aseguran que "la ivermectina debería ser eficaz contra él" o recomiendan tomar vitamina D y zinc. Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que estos productos sean efectivos.

Otro de los bulos sostiene que "la población ha sido inyectada con el hantavirus a través de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer". Esta teoría se basa en una interpretación errónea de documentos sobre "eventos adversos de especial interés".

Asimismo, el hantavirus tampoco es una nueva pandemia y es que este se trata de un virus conocido desde hace décadas, transmitido principalmente por roedores infectados. Lo que sí parece extenderse rápidamente es otra epidemia: la de la desinformación.

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