¿Puede obligar el Gobierno a la cuarentena a los españoles del crucero con hantavirus? Bea de Vicente explica lo que dice la ley

Bea de Vicente, abogada, analiza en este vídeo cuáles son esas "herramientas legales" a las que aluden Mónica García y Bolaños por las que se podría obligar a los españoles del crucero con hantavirus a pasar cuarentena.

Continúa el lío en el seno del Gobierno a propósito del confinamiento de los españoles a bordo del crucero con un brote de hantavirus, que cuando lleguen a España serán trasladados al hospital Gómez Ulla para pasar una cuarentena.

Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablaba de un confinamiento "voluntario", sus homólogos de Sanidad y Justicia, Mónica García y Félix Bolaños, recordaban que el Gobierno tiene "herramientas legales" para obligar a los pasajeros a aislarse.

Pero ¿qué dice la ley? Bea de Vicente explica que "hace muchos años, décadas, que tenemos esas herramientas". De este modo, señala que "el Gobierno y los poderes públicos están obligados a mantener la salud de los españoles".

En este sentido, señala que el hantavirus tiene "una letalidad altísima" y "es transmisible", por lo que se le aplicaría un marco legislativo vigente desde 1986 que indica que "los poderes públicos podrán adoptar todas las medidas necesarias en caso de enfermedades transmisibles para garantizar la salud pública".

"Si ahora mismo tenemos 14 personas en un barco donde hay un virus que te puede matar con cierta virulencia, no lo podemos dejar a la voluntariedad de nadie", afirma la abogada, que señala que se puede "confinar de forma obligatoria y, si alguien se niega, esto puede acabar en los tribunales".

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