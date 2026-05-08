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Entrevista en Al Rojo Vivo

¿Qué pasa si alguien del crucero MV Hondius presenta síntomas a su llegada a Canarias? Virginia Barcones responde

¿Qué ha dicho? La directora general de Protección Civil se ha pronunciado también sobre dónde está previsto que se realice la desinfección del barco, señalando que España ha solicitado que se haga en Países Bajos.

¿Qué pasa si alguien del crucero MV Hondius presenta síntomas a su llegada a Canarias? Virginia Barcones responde
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Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, ha explicado en Al Rojo Vivo algunos detalles del dispositivo que hay preparado para la llegada a Canarias del crucero afectado por hantavirus.

Por un lado, ha querido dejar claro qué ocurrirá si una persona da positivo, asegurando que es algo que tienen previsto dentro del mecanismo europeo y la solicitud que ha hecho España.

En concreto, ha señalado que hay tres solicitudes. "Evacuación de personas asintomáticas; evacuación de posibles personas medicalizadas porque han presentado síntomas; y solicitud de equipos sanitarios para realizar con absolutas garantías todo este proceso", ha detallado.

De esta forma, ha recalcado que están trabajando contemplando todos los escenarios posibles. "También pensando en que alguno presente síntomas. Está previsto que haya aviones medicalizados dispuestos por si llegara a pasar", ha destacado.

En cuanto a qué ocurrirá con la persona que hay fallecida dentro del crucero, Barcones ha indicado que este tipo de situaciones están fijadas en la normativa porque, "desgraciadamente, no es la primera vez que ocurre".

"Está todo protocolizado para saber cómo se debe hacer esa evacuación", ha señalado, dejando claro que no se producirá en España. "Se llevará a cabo en el país de destino, Países Bajos", ha aclarado, sin querer dar detalles sobre la nacionalidad de la persona fallecida.

Por otro lado, en cuanto a la desinfección del crucero, la directora general de Protección Civil ha contado que están teniendo muchas reuniones con Países Bajos para concretar algunas cuestiones, recordando que este país es "soberano sobre el barco y la tripulación".

"Hemos mostrado la voluntad firme de que esa limpieza se realice en destino, en Países Bajos", ha aclarado, indicando que la idea es que el barco deje el pasaje y continúe el viaje con la tripulación acordada hacia dicho país.

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