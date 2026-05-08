La azafata de KLM ingresada en Ámsterdam que estuvo en contacto con la mujer fallecida por hantavirus da negativo

Los detalles La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, mostraba síntomas leves y estaba internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, pero las pruebas han dado negativo en hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa este viernes de que la azafata de KLM de nacionalidad neerlandesa, que había estado en contacto con una mujer que falleció a causa de una infección por hantavirus en Johannesburgo, ha dado negativo en la prueba de detección del virus.

La mujer había sido ingresada en un hospital de Ámsterdam el jueves con síntomas de una posible infección. La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, mostraba síntomas leves. Había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció el pasado 26 de abril. El día antes, la mujer estuvo "brevemente" a bordo de un avión de la aerolínea KLM que partió desde la capital neerlandesa a Ámsterdam.

"Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el avión", dijo KLM en un comunicado publicado el miércoles, donde también precisó que se trataba del vuelo KL592.

La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros europeos.

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