Así son las UATAN: las unidades de aislamiento con presión negativa frente a infecciones como el hantavirus

Los detalles Los 14 españoles que viajan a bordo del crucero MV Hondius afectado con un brote de hantavirus serán trasladados a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel o UATAN del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid.

Los 14 españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán trasladados a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Esta unidad está diseñada para tratar enfermedades infecciosas con sistemas de presión negativa y filtración HEPA que garantizan la contención de patógenos. Las ventanas y puertas son herméticas, y se controla estrictamente el acceso del personal. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se adoptarán todas las medidas necesarias para proteger tanto a los pacientes como a la población. La cuarentena podría durar hasta 45 días. Además, hay 16 camas UATAN disponibles en otros hospitales de España.

En una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel o UATAN. Así es como se llaman las habitaciones especialmente pensadas para tratar y mantener durante la cuarentena a las personas que sufren enfermedades infecciosas. Esta unidad, con una gran capacidad de confinamiento, será el destino de los 14 españoles que viajan a bordo del crucero MV Hondius afectado con un brote de hantavirus.

Será el domingo cuando lleguen a Tenerife, al puerto de Granadilla. Desde allí, los españoles serán trasladados hasta la unidad de aislamiento UATAN del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid. Todo para que reciban atención médica, se pueda hacer un estudio y diagnóstico de hantavirus y, además, cumplir con la cuarentena con toda seguridad. "Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general. Adoptaremos todas las medidas de salud pública oportunas", ha explicado este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García. "Para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", ha añadido.

Pero, ¿cómo son estas unidades de aislamiento para controlar el hantavirus? laSexta ha visitado una, la UATAN del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que dispone de sistemas de presión negativa desde la esclusa y filtración tipo HEPA para garantizar la contención de patógenos en suspensión.

Es decir, una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel cuenta con una puerta especial que cierra por completo, de forma hermética, que no deja que el aire salga al exterior. Si quiera se filtra el aire a los pasillos. Además, cuentan con un aparato que mide la presión negativa, es decir, con un sistema que permite que el aire del interior de la habitación del paciente salga. Algo esencial para evitar contagios de hantavirus u otros virus infecciosos que se transmitan de forma aérea.

Sin olvidar un estricto control de personal autorizado que accede a las mismas. Las ventanas también son herméticas y los aseos de las habitaciones tienen sistemas de desinfección con dosificación automatizada.

Sistemas claves que se mantendrán siempre activados, en todo momento, mientras el paciente se encuentre en cuarentena. Sobre el tiempo que puede durar este periodo, la ministra de Sanidad ha explicado que "sabemos que la incubación es en torno a 45 días". "En la cuarentena, lo que estamos viendo con los organismos internacionales cuando consideramos que es el día uno, el último o el primer día en el que no han tenido contacto", ha argumentado.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid, cuenta con una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel y "mecanismos de seguridad", tal y como ha confirmado Mónica García. Pero además, y ante la posibilidad de necesitarlas, hay otras 16 camas UATAN disponibles en otros hospitales de España. Estas plantas especializadas se encuentran dentro de la Red de Hospitales para la Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo en España (Red UATAN).

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