Sanidad asegura que ningún pasajero español del crucero afectado por hantavirus ha manifestado oposición a la cuarentena

Los detalles Javier Padilla ha expresado que tiene "toda la confianza" en que las 14 personas se aislarán en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde serán trasladados el lunes desde Tenerife.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus no se oponen a la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Padilla confía en que se aislarán voluntariamente, aunque existen mecanismos legales para cuarentenas obligatorias. La Comisión de Salud Pública está finalizando un protocolo al respecto. A pesar de cierta resistencia para que el crucero atracara, se garantiza que la evacuación será segura. Mónica García, ministra de Sanidad, ha destacado que se apelará al sentido común y responsabilidad de los pasajeros, y que los extranjeros serán repatriados si no requieren atención médica urgente.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que ninguno de los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus le ha manifestado su oposición a someterse a una cuarentena cuando lleguen a Madrid. En una entrevista en 'TVE', el número dos de Sanidad ha expresado tener "toda la confianza" en que los 14 se aislarán en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde serán trasladados el lunes desde Tenerife.

Tras contactar con los españoles a bordo del 'MV Hondius', Padilla considera el "ánimo", el "sentido común" y la "racionalidad" que transmiten los propios viajeros hacen que esté confiado en que se aislarán voluntariamente: "Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto", ha subrayado el secretario de Estado de Sanidad, a lo que ha apostillado que existen instrumentos legales para establecer cuarentenas obligatorias, pero se trata de un proceso "largo y tedioso", por lo que espera que los confinamientos sean voluntarios y que todo tenga un "desenlace lo más apacible posible".

Así, todo el proceso se incluirá en un protocolo que está ultimando la Comisión de Salud Pública, que se reúne este viernes. Mientras, este sábado está previsto que el equipo del Ministerio se desplace presencialmente a Canarias para seguir "trabajando en el terreno", para acompañar a los de Sanidad Exterior y los del Gobierno de Canarias que llevan días desplazados en la culminación del dispositivo.

Pese a "alguna resistencia" para que el crucero no atracase en el puerto, cosa que finalmente no hará para quedarse solo fondeando sin tocar la costa, el número dos de Sanidad ha pedido restarle importancia, ya que, ha apuntado, lo que "hay que tener seguro" es que el operativo de evacuación y repatriación se hará "con todas las medidas de seguridad, sin ningún tipo de riesgo ni de contacto con la población civil".

Con todo, ha querido dejar claro que no existe "ningún motivo en términos epidemiológicos" que haga pensar que hay alguna posibilidad que si el barco atracara "pudiera suponer un riesgo en materia de salud pública", aunque ha declarado que, al final, "las decisiones que se toman en una materia, en un contexto de una emergencia, tienen que contrapesar diferentes elementos", los "puramente técnicos" con otros de "preocupación y de gestión de la comunicación".

Dentro del barco, ha proseguido, viajan, además de pasajeros y tripulación, dos virólogos holandeses, un miembro de la oficina de África de la OMS y otro del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), "personas con gran conocimiento" sobre gestión de brotes y epidemias que están informando de cuál es la situación del barco.

"Lo que nos han dicho, además, es que el barco se encuentra en unas situaciones impecables en términos de orden, limpieza y de determinantes más ambientales de la propia embarcación que pudieran determinar algún otro tipo de elementos circunstancial que hiciera incurrir en algún otro riesgo", ha concluido.

Mónica García: "Va a preservar el sentido común"

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado en una entrevista en 'RNE' que los españoles que se encuentran en el buque "están bien y con ganar de llegar a España". "Les hemos informado de cuál es el procedimiento que van a seguir y cuáles son los pasos y dispositivos que hemos puesto en marcha para asegurar su salud y la de toda la población en un operativo inédito de calado internacional en materia de alerta sanitaria", ha destacado la ministra.

Por su parte, desde Sanidad, ha expresado García, van a "apelar a la responsabilidad, al sentido común y al consentimiento informado de las personas" por las que se va a velar su salud. "Confiamos en que ellos son los primeros interesados en que tengamos buena evolución y un seguimiento estrecho de su situación. Dicho esto, tenemos las herramientas legales para poder proteger la salud pública en situaciones de alerta y en las que tenemos que preservar la salud pública", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que, hasta ahora, por lo que han estado hablando con los pasajeros españoles, "va a preservar la responsabilidad y el sentido común".

En lo referente a qué va a pasar con los extranjeros de "23 países" que se encuentran en el buque, Mónica García ha indicado que "van a ser repatriados si no necesitan atención médica urgente". "Se seguirán los protocolos internacionales. Ese dispositivo tiene que ver con que no haya ninguna persona que necesite atención sanitaria urgente. Entendemos que no va a ser así porque todas las personas han salido de Cabo Verde asintomáticas", ha señalado, tras lo que ha asegurado que "el riesgo de que hayan sido infectadas es cada vez más bajo".

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