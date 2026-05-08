Todo preparado en el Gómez Ulla para recibir a los 14 españoles del MV Hondius: un circuito "cerrado" con personal "exclusivo"

Mientras tanto... La ingresada en Alicante "con síntomas compatibles" de hantavirus sería trasladada a la UATAN del Hospital La Fe si llegase a dar positivo y, si tras varias PCR sigue danto negativo y deja de tener síntomas, se la consideraría un contacto y sería trasladada al Gómez Ulla de Madrid, al que ya se ha informado de este extremo.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado un protocolo para los evacuados del crucero MV Hondius, afectado por hantavirus. Los 14 españoles evacuados estarán en cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, con medidas estrictas para evitar el contacto con otros. Serán trasladados en un avión militar desde Tenerife a la base de Torrejón de Ardoz y luego al hospital. En Alicante, una mujer de 32 años está ingresada con síntomas compatibles con hantavirus tras estar en contacto con una fallecida en Johannesburgo. Se le han realizado pruebas PCR y, dependiendo de los resultados, podría ser trasladada al Hospital Gómez Ulla.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este viernes el protocolo para los evacuados del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. Entre otras medidas, establece la cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para los 14 españoles —13 pasajeros y un tripulante— que estuvieron en el buque desde el 1 de abril o que hayan tenido contacto con casos confirmados.

En previsión de su llegada, ya está todo preparado en el Gómez Ulla para recibirlos. Ingresarán al hospital madrileño por un circuito "cerrado" y con personal "exclusivo". El centro se ha comprometido, además, a reforzar la plantilla, ya que quieren asegurar que todo esté controlado. El protocolo ya está milimétricamente diseñado desde que el avión militar aterrice en Torrejón de Ardoz.

Los 14 españoles llegarán directos en un avión militar medicalizado desde Tenerife a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y para llegar hasta el hospital tendrán que hacer 40 minutos por carretera. Su intención es que no tengan ningún tipo de contacto con trabajadores que no sean necesarios y, menos aún, con otros pacientes o familiares.

"Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar", ha detallado José García, delegado de CSIF del Hospital Gómez Ulla. Silvia, enfermera del hospital y delegada del Sindicato SATSE ha apuntado que "la idea es vigilarles estrictamente y, si en algún momento presentan síntomas, pues pasarles a la UATAN".

Así, los pasajeros llegarán primero a una planta destinada exclusivamente para ellos y, en el caso de que alguno de positivo en hantavirus, será entonces cuando lo trasladen a la unidad de aislamiento de alto nivel. Esta zona está diseñada específicamente para los pacientes contagiados. Allí habrá un sistema de seguridad con profesionales civiles y militares para evitar que entre personal no autorizado. Eso sí, en principio, tengan o no síntomas, los 14 deberán cumplir esa cuarentena.

En concreto, se trata de esta planta numero 22 del hospital, donde está esa unidad de aislamiento. Además, desde el hospital mandan un mensaje de tranquilidad porque el personal que van a contratar, que es entre 60 y 80 personas, es para cubrir a los especialistas. Es decir, a esas personas que constantemente se forman con cursos concretos para estar en la planta de aislamiento. No es la primera vez que este hospital sigue este tipo de protocolos, ya en 2020 recibieron a los 21 españoles repatriados por coronavirus desde Wuhan.

Una ingresada en Alicante "con síntomas compatibles"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado este viernes de que hay una ingresada en Alicante "con síntomas compatibles" de hantavirus que estuvo en contacto con la mujer que falleció en Johannesburgo (Sudáfrica) tras abandonar el Hondius. Además se ha detectado una segunda persona que también estuvo en contacto con la fallecida y que, tras pasar una semana en Barcelona, volvió a Sudáfrica.

Según ha explicado el secretario de Estado, la persona ingresada —una mujer de 32 años, según ha explicado la conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana— refirió "síntomas compatibles" de hantavirus, principalmente relacionados con tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante, por lo que de manera inmediata se contactó con la Dirección General de Salud Pública de la su comunidad.

En coordinación con la consejería de Sanidad se ha procedido a su "traslado preventivo y seguro" a un hospital donde se encuentra en una habitación de aislamiento para tomarle "con todas las precauciones necesarias" una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología y cuyo resultado esperan tener en 24 horas.

En caso de dar un resultado negativo pero que siga con síntomas, se le volvería a repetir la PCR a las 24 horas; si siguiera siendo negativa, continuara con síntomas y "no hubiera otro cuadro compatible que pudiera dar el diagnóstico", se repetiría la PCR a las 48 horas. Si en algún momento da positivo, sería trasladada a la UATAN del Hospital La Fe.

También puede ser que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas, ha precisado Padilla, que ha explicado que en este caso se le consideraría un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, al que ya se ha informado de este extremo.