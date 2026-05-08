Un protocolo milimetrado para evacuar el Hondius con hantavirus: Tenerife se prepara a contrarreloj con tres zonas de seguridad en el puerto

Los detalles Se prevé que el lunes empeore el tiempo, por lo que la evacuación tendrá que completarse a lo largo del domingo.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se dirige a las Islas Canarias. Se espera que llegue a Tenerife el domingo, donde se implementará un estricto protocolo de repatriación de los pasajeros sin riesgo para la población local. El barco fondeará en el puerto de Granadilla y no tocará tierra. Los pasajeros serán trasladados en pequeños grupos a la costa y luego al aeropuerto para ser repatriados. El operativo debe ser preciso, ya que el mal tiempo podría complicar las operaciones. La Unión Europea apoyará a los ciudadanos sin vuelos disponibles, y Países Bajos supervisará el regreso del barco. El protocolo asegura que ningún pasajero permanezca en Canarias, incluso si presenta síntomas, y se han pedido aviones medicalizados para emergencias. La desinfección del barco se realizará fuera de las aguas canarias.

El crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus ya está a mitad de camino de Islas Canarias. Se espera que el domingo de madrugada llegue a Tenerife y, ya por la mañana (cuando haya luz), fondee en el puerto de Granadilla. Entonces, se llevará a cabo un meticuloso protocolo para completar las repatriaciones de todos los pasajeros de la forma más rápida y eficaz posible, y sin poner en riesgo a la población.

Durante el operativo, el barco tiene que permanecer fondeado dentro de la dársena del puerto, pero sin tocar nunca tierra. Tampoco se hará un solo movimiento de pasajeros sin recibir confirmación del aeropuerto de que están sus aviones esperándolos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ratificado que "cuando los aviones estén ya listos, repostados, se dará una señal al barco".

Se hará una última prueba médica y, entonces, irán bajando en pequeños grupos (de cinco personas aproximadamente) que se formarán en función de su nacionalidad, y serán trasladados en lanchas motoras que los llevarán a la costa. Para recibirles, en el puerto se trabaja contrarreloj para tener preparadas tres zonas de seguridad por las que pasarán.

Los pasajeros despegarán desde el Aeropuerto Tenerife Sur

Una vez en tierra, cogerán un autobús burbuja con dirección al aeropuerto de Tenerife Sur. Los vehículos estarán escoltados por personal sanitario previamente equipado en una zona exclusiva para ellos en el puerto. Les dejarán a pie de la escalerilla para que suban directamente a los aviones que les repatríen a sus casas. Prácticamente no pisarán suelo español ni interactuarán con la población.

El protocolo no puede fallar

Solo se quedará en el barco parte de la tripulación y el cadáver del primer pasajero que falleció por hantavirus. Una vez hayan bajado los pasajeros y algunos de los tripulantes, el crucero proseguirá su rumbo hasta Países Bajos.

El portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, ha advertido que el protocolo de evacuación tiene que agendarse a la perfección, ya que el lunes está previsto que empeore el tiempo. "Si cambia de una manera muy importante y viene un mar fuerte, no se garantizaría la operativa", ha explicado.

La Unión Europea dará soporte a los ciudadanos cuyos países no envíen aviones y Países Bajos se encargará del seguimiento del barco, en el que se quedará la tripulación mínima para volver a zarpar.

La consigna es que ningún pasajero se quede en Canarias, incluso aunque tenga síntomas. Por eso se han pedido aviones medicalizados. Como último recurso, y en caso de extrema gravedad, el Hospital de la Candelaria cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel. Además, se está formando a 50 profesionales, el mínimo que se necesitaría para tratar y mantener aislado a un único enfermo de cepa andina.

Aunque ya se ha hecho una desinfección parcial de las habitaciones, de momento continúa la incógnita de dónde se desinfectará el buque. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha asegurado que no se hará en aguas de Canarias. Podría hacerse en alta mar o ya en Países Bajos.

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