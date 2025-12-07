Se dispara la venta de las mascarillas ante la epidemia de gripe en España: la recomendación es llevarla cuando aparezcan síntomas

Los detalles Aquellas que utilizamos para protegernos del coronavirus durante la pandemia, parecía que se habían quedado olvidadas en los cajones. Sin embargo, su venta en farmacias se ha disparado por el aumento de los contagios de gripe.

La variante K de la gripe ha incrementado los contagios, reintroduciendo las mascarillas en nuestra rutina. Su demanda en farmacias ha crecido significativamente, con ventas diarias de 20 a 30 unidades, según Ignacio Labello, farmacéutico. En Murcia, su uso será obligatorio en hospitales desde esta semana y se recomienda su uso generalizado ante la aparición de síntomas. Labello también destaca el aumento en la demanda de antigripales y test de antígenos en las últimas semanas. La vacunación sigue siendo crucial para prevenir formas graves de la gripe, y la campaña de vacunación actual aún está activa.

Lo cierto es que ahora hay una cosa que hacemos más que antes, y es ir a la farmacia a por una de ellas, por lo que su venta allí se ha disparado. "La gente es consciente de cuál puede ser el uso y lo beneficioso que puede ser, y ahora hay días que vendes 20 o 30", señala Ignacio Labello, farmacéutico.

En los hospitales de Murcia, serán obligatorias desde esta semana, y la recomendación ahora mismo es que todos la llevemos en cuanto aparezcan los síntomas.

"Ya llevamos un par de semanas en las que ha habido un aumento de la recurrencia de la gente pidiendo antigripales y test de antígenos", subraya Ignacio Labello.

Además, cabe destacar la importancia de la vacunación, ya que sigue siendo la mejor defensa frente ante las formas graves de la infección y sus complicaciones. En este sentido, cabe destacar que la Campaña de Vacunación frente a la Gripe sigue activa, por lo que la población todavía está a tiempo de vacunarse.

