Es importante vacunarse

Se dispara la venta de las mascarillas ante la epidemia de gripe en España: la recomendación es llevarla cuando aparezcan síntomas

Los detalles Aquellas que utilizamos para protegernos del coronavirus durante la pandemia, parecía que se habían quedado olvidadas en los cajones. Sin embargo, su venta en farmacias se ha disparado por el aumento de los contagios de gripe.

Detalle de una mascarilla junto a un centro de salud en una imagen de archivo
Las mascarillas han vuelto a nuestras vidas con motivo de la epidemia de gripe y, en concreto, por la variante K, que ha disparado los contagios.

Lo cierto es que ahora hay una cosa que hacemos más que antes, y es ir a la farmacia a por una de ellas, por lo que su venta allí se ha disparado. "La gente es consciente de cuál puede ser el uso y lo beneficioso que puede ser, y ahora hay días que vendes 20 o 30", señala Ignacio Labello, farmacéutico.

En los hospitales de Murcia, serán obligatorias desde esta semana, y la recomendación ahora mismo es que todos la llevemos en cuanto aparezcan los síntomas.

"Ya llevamos un par de semanas en las que ha habido un aumento de la recurrencia de la gente pidiendo antigripales y test de antígenos", subraya Ignacio Labello.

Además, cabe destacar la importancia de la vacunación, ya que sigue siendo la mejor defensa frente ante las formas graves de la infección y sus complicaciones. En este sentido, cabe destacar que la Campaña de Vacunación frente a la Gripe sigue activa, por lo que la población todavía está a tiempo de vacunarse.

