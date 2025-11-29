La variante K de la gripe dispara los contagios: "En mi casa la han cogido todos. Mi madre, mi tio, mis suegros..."

Los detalles Los más afectados son los más pequeños ya que, según un informe del Hospital Carlos III de Madrid, que forma parte del Hospital Universitario La Paz, los más afectados se encuentran entre la población de 1 a 4 años.

La gripe ha llegado antes de lo habitual a España, con un aumento significativo de casos, especialmente entre niños de 1 a 4 años. Según el Hospital Carlos III, la tasa de afectados en este grupo ha pasado de 55 a 110 por cada 100.000 habitantes en una semana. Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación, en particular para niños de seis meses a cuatro años. Aunque la variante K circula, la vacuna sigue siendo efectiva. El Ministerio de Sanidad busca evitar colapsos en urgencias mediante un protocolo común, mientras algunas comunidades, como Aragón, recomiendan el uso de mascarillas en centros sanitarios.

La gripe llega todos los años, pero no tan pronto como este ya que suele esperar a diciembre. Sin embargo, en una sola semana se han duplicado los casos por lo que ya se puede hablar de una epidemia en España.

Los más afectados son los más pequeños ya que, según un informe del Hospital Carlos III de Madrid, que forma parte del Hospital Universitario La Paz, la tasa más alta de afectados por gripe se encuentran entre la población de 1 a 4 años. Las cifras han pasado de 55 afectados cada 100.000 habitantes a 110 cada 100.000 en tan solo siete días.

Así, los siguientes ciudadanos con más contagios tienen edades comprendidas entre los 5 y los 19, con una tasa de 78. Mientras, los niños menores de 1 año tienen una tasa de 62.

Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación contra esta infección respiratoria en especial a niños de seis meses a cuatro años.

Vacunas y prevención

Al salir a la calle, laSexta ha preguntado a los ciudadanos cuánta gente de su alrededor tiene gripe y las respuestas son impactantes: "Mi madre, mi tio, mis suegros, todos", dice una mujer.

Ante la posibilidad de vacunarse, algunos dicen ser antivacunas, otros dicen que aún vacunándose, han pillado la gripe y otros, que no han desaprovechado la oportunidad estas últimas semanas.

Los contagios están disparados y aunque circula la variante K, la cepa mutada, la vacuna sigue siendo eficaz. El Ministerio de Sanidad espera aprobar este miércoles un protocolo común para evitar imágenes de urgencias colapsadas, como cada invierno.

Por su parte, Mónica García, ministra de Sanidad ha sostenido que si España "está en un escenario de máximo riesgo en el que la mascarilla según el protocolo debe ser obigatoria, las comunidades no se negarían a seguirlo".

De su lado, los ciudadanos aseguran que sí se pondrían la mascarilla: "Por los demás, porque si yo ya la he cogido, no me queda más remedio pero los demás no tienen por qué".

Por este motivo, varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia y Comunidad Valenciana, se han sumado a la recomendación puesta en marcha por Aragón de usar mascarillas en centros sanitarios, una medida preventiva ante el creciente repunte de infecciones respiratorias.

En Aragón ya es oficial: tras superar el umbral epidémico en Zaragoza, 76 casos por cada 100.000 habitantes frente a un umbral de 59, Jorge Azcón anunció una orden por la que se recomienda usar mascarilla desde este miércoles en hospitales, centros de salud, residencias y otros centros sociosanitarios.

Esta decisión ya ha comenzado a notarse en las calles zaragozanas, donde han comenzaron con el reparto gratuito de mascarillas en transporte público y centros sanitarios.

