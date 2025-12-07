Al menos tres muertos y varios heridos por un golpe de mar en una piscina natural de Los Gigantes, en Tenerife

¿Qué ha pasado? El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha informado de que el número total de fallecidos podría ser de cuatro.

Al menos tres personas han fallecido debido a un golpe de mar en una piscina natural en Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, según el Centro Coordinador de Emergencias 112. La cifra de fallecidos podría ascender a cuatro, aunque aún está por confirmar. Además, una persona en parada respiratoria fue trasladada en helicóptero al Hospital de La Candelaria, y hay otros tres heridos. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha mantenido activada la prealerta por fenómenos costeros en los últimos días debido a las condiciones adversas.

Al menos tres personas han muerto a causa de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, tal y como han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.

Dicha fuente, en ese sentido, ha indicado que el número total de fallecidos podría ser de cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total.

Además, hay una persona recuperada en parada cardiorrespiratoria trasladada en helicóptero al Hospital de La Candelaria y otros tres heridos.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada la prealerta por fenómenos costeros en los últimos días.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.