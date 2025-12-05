Ahora

La gripe escala

La gripe se ceba con las guarderías españolas: "La semana pasada estuvimos con la mitad de los peques"

Los detalles En tan solo una semana, se han vuelto a disparar los casos: se han triplicado los enfermos por virus respiratorios en menores de 1 año.

Un niño porta mascarilla en el centro escolar.
La gripe continúa expandiéndose. Además de haberse adelantado unas semanas, esta ha afectado en su mayoría a los más pequeños cebándose así con las guarderías españolas.

Las aulas se van vaciando cada día más por los virus respiratorios. Por su parte, padres y educadores aseguran que no paran de faltar niños.

En tan solo una semana, se han triplicado los casos en menores de 1 año. A su vez, se han doblado los enfermos entre 1 y 4 años, algo que ha comenzado ha afectar también a los adultos.

"La semana pasada estuvimos con la mitad de los peques", revela Claudia Bello, directora de la escuela infantil Sanserito. Así, Alicia explica que los niños "chupan mucho todo y están en contacto con todo", por lo que es "mucho más difícil limitarlos para que se contagien".

Lo difícil durante estas semanas ha sido encontrar a ciudadanos vacunados, algo que para las autoridades es clave. Por su parte, la Xunta ha hecho un llamamaiento para vacunar de forma urgente contra la gripe a más de 33.000 niños.

