La gripe se ceba con las guarderías españolas: "La semana pasada estuvimos con la mitad de los peques"

La gripe se ha adelantado y está afectando principalmente a los niños, especialmente en guarderías españolas, donde las aulas se vacían por los virus respiratorios. Padres y educadores reportan ausencias constantes de niños. En solo una semana, los casos en menores de 1 año se han triplicado y en niños de 1 a 4 años se han duplicado, comenzando a afectar también a adultos. Claudia Bello, directora de una escuela infantil, comenta que la semana pasada faltaba la mitad de los niños. La dificultad radica en encontrar ciudadanos vacunados, por lo que la Xunta ha instado a vacunar urgentemente a más de 33.000 niños.

La gripe continúa expandiéndose. Además de haberse adelantado unas semanas, esta ha afectado en su mayoría a los más pequeños cebándose así con las guarderías españolas.

Las aulas se van vaciando cada día más por los virus respiratorios. Por su parte, padres y educadores aseguran que no paran de faltar niños.

En tan solo una semana, se han triplicado los casos en menores de 1 año. A su vez, se han doblado los enfermos entre 1 y 4 años, algo que ha comenzado ha afectar también a los adultos.

"La semana pasada estuvimos con la mitad de los peques", revela Claudia Bello, directora de la escuela infantil Sanserito. Así, Alicia explica que los niños "chupan mucho todo y están en contacto con todo", por lo que es "mucho más difícil limitarlos para que se contagien".

Lo difícil durante estas semanas ha sido encontrar a ciudadanos vacunados, algo que para las autoridades es clave. Por su parte, la Xunta ha hecho un llamamaiento para vacunar de forma urgente contra la gripe a más de 33.000 niños.

