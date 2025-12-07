Una tradición religiosa para denunciar problemas terrenales: el belén de A Coruña con lemas como "la vivienda es un derecho, no un negocio"

Los detalles El sacerdote Luis Rodríguez Patiño ha denunciado que hasta el mismo portal de belén podría caer en la especulación inmobiliaria. "Les van a desahuciar para construir pisos turísticos", cuenta.

Ni el portal de belén se libraría de las subidas de precios. Ni el lugar donde nació el niño Jesús escaparía a la especulación urbanística. Al aumento en el coste de la vivienda en España. Es lo que denuncia el sacerdote Luis Rodríguez Patiño, en A Coruña, en una reivindicativa representación con mensajes como "la vivienda es un derecho, no un negocio".

Con lemas que hacen referencia al alquiler. Al genocidio de Israel en Palestina. Con frases que se han ganado el corazón de los vecinos y de las vecinas de la localidad gallega. Con el párroco denunciando injusticias terrenales en una tradición religiosa.

"Empezamos con este cambio de un Estado de Bienestar a uno de beneficencia", expone el religioso, que explica uno de los eslóganes que se pueden leer en el belén: "Les van a desahuciar porque quieren construir pisos turísticos".

Y también hay sitio para lo sucedido con Altri: "No podemos quedarnos indiferentes a los que está pasando. Esa macrocelulosa va a repercutir en los precios y en todo. Hay ríos que se contaminan".

Son cinco los belenes que están en ayuntamientos gallegos como los de Guitiriz y Monfero. Todos, con una temática similar para denunciar que hasta el mismo portal de belén podría caer en la especulación inmobiliaria. En una en la que quedan reflejados problemas como la Sanidad y que cuenta con una o varias denuncias sociales en su representación.

