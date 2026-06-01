Tesh Sidi, sobre Bad Bunny: "Un concierto tan capitalista, donde entra solo una élite seleccionada, no es el mensaje"

"El problema de los pueblos oprimidos y la clase trabajadora son aquellos que vienen de esa base y luego se lucran de su propia historia para vender otro relato, y eso es lo que ha hecho Bad Bunny", sentencia la diputada de Más Madrid.

Aunque Bad Bunny continúa arrasando con sus conciertos en España, ahora ha surgido una polémica sobre las personas que suben a 'La Casita'.

En las redes circulan vídeos donde un miembro de su staff, al que llaman 'reclutador', selecciona a las chicas más vistosas para que bailen alrededor del cantante. Un gesto que muchos consideran machista.

Tesh Sidi asegura que estuvo en el segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona y "daba pereza esa Casita, porque veía a todos aglutinados y gente que no sabía bailar".

La diputada de Más Madrid reflexiona sobre esta cuestión y asegura que "un concierto tan capitalista, donde solo entra una élite seleccionada no es el mensaje".

En su opinión, "el problema de los pueblos colonizados y oprimidos, de la propia clase trabajadora, son aquellos que vienen de esa base y luego se lucran de su propia historia para vender otro relato, y eso es lo que ha hecho Bad Bunny".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.