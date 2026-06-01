Luis Calero se sube en una réplica del papa móvil de León XIV: "La perspectiva mola"

El reportero desvela que se puede alquilar una reproducción del vehículo papal en San Sebastián de los Reyes, Madrid. A este papa móvil no le falta detalle y cuenta con las mismas características que el vehículo del sumo pontífice.

Quedan pocos días para que el papa León XIV visite nuestro país y ya ha llegado a nuestro país el vehículo que el sumo pontífice utiliza para desplazarse entre la multitud. Como cuenta Iñaki López, a falta de un vehículo, han llegado dos.

"Anda, mira, y en aviones del Ejército del Aire español", añade, "pagamos nosotros la fiesta". Belén Samper cuenta que el ejército y la Policía son los encargados de custodiar los vehículos en Madrid y Barcelona. "Son los vehículos más custodiados de España", añade. En Madrid, por ejemplo, el sumo pontífice recorrerá en este vehículo sobre un kilómetro y medio: desde la plaza de San Juan de Cruz hasta la plaza de Lima.

En España, además, también contamos con una réplica del papa móvil que puede alquilarse para eventos y el reportero Luis Calero está, precisamente, en el lugar en el que se custodia: San Sebastián de los Reyes.

Calero cuenta que es un Jeep acondicionado al que no le falta detalle. El reportero se sube a la zona acristalada y explica que los cristales son blindados. Luis indica que se puede llevar una parte abierta, que tiene aire acondicionado y, además, tiene una repisa en la que se puede poner, por ejemplo, una Biblia.

"La perspectiva mola", confiesa Calero. El reportero comenta que este papa móvil también tiene radio por si León XIV quiere escuchar el fútbol mientras está subido. Calero explica que el papa tiene la opción de ir de pie o sentado. "No hay de dónde agarrarse, ¿no?", pregunta Iñaki López, "Si pega un acelerón, ¿dónde te agarras? ¿Al Espíritu Santo?". "Te agarras a la fe", responde el reportero, "pero, además, tiene barandillas".

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