Serafín Giraldo, inspector de la Policía, admite que el agente que empujó a una maestra pudo usar una "fuerza excesiva": "Pudo ser imprudencia o una negligencia"

El policía insiste en que el agente no actuó con "dolo" y que su actuación formaba parte del protocolo para evitar la invasión de la vía.

La Policía Nacional ha iniciado un expediente disciplinario contra un agente que empujó a una profesora jubilada durante una manifestación en Valencia. El incidente ha generado indignación social, resultando en denuncias penal y administrativa. El inspector Serafín Giraldo, en el programa Más Vale Tarde, expresó su deseo de pronta recuperación para la herida y afirmó que el caso se resolverá judicial y administrativamente. Giraldo señaló que no hubo intención de causar daño y que el agente cumplió el protocolo. Explicó que la misión era proteger el derecho a manifestarse y evitar que los manifestantes invadieran la vía pública. Aunque justificó el uso de una técnica para evitar atropellos, admitió que se pudo haber empleado una fuerza excesiva. laSexta sigue informando sobre el caso.

La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario al agente que empujó fuertemente a una profesora jubilada durante la manifestación por la educación en Valencia. Además, ya hay interpuesta una denuncia penal y otra administrativa.

Las imágenes de la agresión han provocado una fuerte indignación social y, por ello, el inspector Serafín Giraldo, ha dado su opinión sobre lo ocurrido y los cargos que podría enfrentar el agente sancionado.

Giraldo ha deseado en Más Vale Tarde la "pronta recuperación a la persona herida" y ha dejado claro que el caso será resuelto por la vía judicial y vía administrativa. Asimismo, ha opinado que "no hay dolo en la actitud del policía".

"Cuando digo dolo, significa que no hay intención de causar el daño que evidentemente se ha causado", ha explicado el policía, a la vez que ha subrayado que el agente cumplió el protocolo.

El protocolo

El inspector de la Policía Nacional ha relatado que "la misión de la UIP allí es sencillamente proteger el derecho a la manifestación y, en segundo lugar, evitar que los manifestantes entren en la vía pública". "En las imágenes se ve que tratan de evitar que se corte la vía pública", ha apuntado en Más Vale Tarde. Además, ha añadido, también se dieron "unos avisos previos".

Giraldo ha justificado que "estos solo son segundos de todo un acontecimiento policial, de todo un protocolo policial". "Hay una zona en la que se iba a producir una invasión. Se actúa rápido y, en un momento dado, puede haber hasta un peligro de atropello por parte de los coches que circulan por ahí", ha argumentado.

El policía ha expuesto que el agente utilizó "muy bien" una técnica que es "el uso de la defensa con las dos manos para empujar a las personas que se hallan en la vía y evitar un atropello". Ha afirmado que el agente quería "desplazar a las personas que se encontraban en la vía". Sin embargo, ha admitido que "posiblemente utilizó una fuerza excesiva debido a la rapidez de la actuación".

"Efectivamente, podemos hablar de una imprudencia o una negligencia que, reitero, en estos momentos se está investigando", ha concluido.

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