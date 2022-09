Cuando Luis Lorenzo comienza su relación con Arancha Palomino, la Tía Isabel se desplaza a Madrid para pasar temporadas con la pareja. Montse Gutiérrez, amiga de Isabel Suárez, ha explicado a Equipo de Investigación que en alguna ocasión su amiga le había contado cómo era su vida en Madrid. "Una vez Arancha tuvo un accidente y estropeó el coche. Él se puso tan mal que Isabel le dijo que se lo pagaba. La llevó al banco, cogió el dinero y no arregló el coche", ha explicado a Equipo de Investigación.

Además, ha contado cómo vio a Isabel tan solo 10 meses antes de su muerte, la última vez que volvió a Asturias. Viajó sola, en tren. "Vino sin la blusa de abajo, con la chaqueta abotonada... le blusa para venir para acá", ha explicado. El matrimonio viajó entonces a Asturias a buscarla, pero según el entorno familiar la anciana quiso marcharse con ellos. "Alguna vez no les abrió la puerta, porque me dijo muchas veces que no le podía dar las llaves porque le revolvían toda la casa", ha indicado Monse Gutiérrez. Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia.