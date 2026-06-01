Negociaciones encalladas y una agresión policial: piden la dimisión de Pérez Llorca en la cuarta semana de protestas por la educación pública en Valencia

Los detalles Este martes está previsto que haya dos nuevas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo, pero no se prevén grandes avances que pongan fin a las huelgas.

La agresión de un agente de la Policía Nacional a una profesora jubilada durante una protesta pacífica ha generado indignación entre los docentes de la Comunitat Valenciana, en huelga indefinida desde el 11 de mayo. La profesora de 68 años sufrió una fractura nasal y varios puntos en la barbilla. A pesar de la gravedad del incidente, el agente no ha sido suspendido, ya que el procedimiento penal debe resolverse primero. Las declaraciones del president Juanfran Pérez Llorca, condenando la violencia "de un lado y del otro", han enfurecido a los docentes, quienes exigen su dimisión. Las negociaciones para resolver la huelga siguen estancadas.

La agresión de un agente de la Policía Nacional a una profesora jubilada que estaba participando en la protesta pacífica se ha convertido en la imagen de la vergüenza. Una agravada por las palabras del president Juanfran Pérez Llorca sobre el suceso y que solo traban más unas negociaciones que siguen encalladas cuando se entra en la cuarta semana de huelgas.

Los docentes de la Comunitat Valenciana llevan en huelga indefinida desde hace tres semanas, desde el 11 de mayo. Y en la manifestación de este domingo el empujón con violencia de una agente policial a una profesora jubilada de 68 años, que ha acabado con una fractura nasal y varios puntos en la barbilla, ha generado una indignación total entre los docentes. Indignación porque esa mujer solo pedía una educación mejor, ejerciendo su derecho a la manifestación.

Y lo más sorprendente de esta historia es que ese agente todavía no está suspendido ni de forma cautelar. La Policía Nacional había abierto un expediente sancionador, pero ha quedado en suspenso porque la mujer agredida ha presentado una denuncia contra el agente. Y con el procedimiento en la mano, antes de continuar con el expediente se tiene que resolver el procedimiento penal.

Quién no ha ayudado a calmar las aguas es Juanfran Pérez Llorca. El president ha reaccionado al suceso, pero lo ha hecho diciendo que estaba en contra de la violencia de un lado y del otro. Y esa equidistancia no ha sentado nada bien a los docentes. De hecho, cerca de un centenar de ellos se han concentrado frente al Palau de la Música de Valencia donde el president asistía a una entrega de premios, para exigir su dimisión y la de la consellera de Educación, Carmen Ortí

Los manifestantes, acompañados por una pequeña banda de música y ataviados con petos amarillos y pitos, han silbado y gritado "vergonya" (vergüenza) a un grupo de agentes de la Policía Nacional que controlaba las inmediaciones del edificio, y han cantado "No es pega" (No se pega).

El jefe del Consell ha entrado directamente por el garaje del Palau, lo que ha provocado que algunos manifestantes tratasen de seguir a los coches oficiales, por lo que la policía ha realizado un cordón policial para evitar que más docentes pudiesen acceder a la rampa de entrada al aparcamiento. Durante el acto de entrega de premios en la Sala Iturbi del Palau, un asistente sentado entre el público se ha alzado y ha gritado, "Señor presidente, por favor, siéntese a dialogar con los profesores", lo que ha sido aplaudido por el resto de la sala.

Este martes hay previstas dos nuevas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo, pero no se prevén avances en unas negociaciones que siguen encalladas y que ahora se tienen que continuar con la tensión generada por la agresión del agente policial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido