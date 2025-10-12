Esta fue la reacción de Arancha Palomino y Luis Lorenzo al enterarse de la muerte de su tía Isabel

Uno de los hermanos de la anciana denunció a Arancha Palomino por la desaparición de Isabel, a la que al poco tiempo su cuidadora encuentra fallecida en su casa. Esta fue la reacción de Arancha y Luis Lorenzo al saberlo.

A principios de año, la jueza que investiga al actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, por la muerte de la tía de ésta abrió juicio oral contra ambos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral de la anciana, así como por estafa agravada y administración desleal al tratar de quedarse con sus bienes, pero no por homicidio, como se investigaba al inicio del proceso.

Varias de las personas cercanas a la tía Isabel hablaron en este reportaje de Equipo de Investigación de 2022, donde aseguraron que Arancha les hizo perder el contacto con la tía Isabel antes de su muerte. Incluso, uno de los hermanos de la anciana denunció a su sobrina por la desaparición de Isabel, asegurando haber intentado contactar con ella en múltiples ocasiones, pero que el actor Luis Lorenzo y la propia Arancha se lo impedían. Tras esta denuncia, la Guardia Civil llamó al matrimonio y Arancha les explicó que su tía no se podía poner porque no se encontraba bien.

Dos días despues Isabel fallece mientras Arancha y Luis están de camino a Oviedo. En este vídeo, la cuidadora que les avisa de la muerte de la anciana explica cómo fue la reacción del matrimonio cuando les llamó por teléfono para contarles la noticia: "Entré a las 8 de la mañana y la vi fallecida, Arancha se puso a llorar histérica y me dijo que volvían en el primer tren". "Me dijeron que no hiciera nada y que no llamara al 112, que ella se encargaba", cuenta en el vídeo la cuidadora.

Hasta cuatro horas después, el matrimonio, en concreto, Luis Lorenzo, no llama al 112, para informar del fallecimiento de Isabel. Los agentes centraron su investigación en buscar el móvil. Siete semanas antes de su muerte, Isabel hizo su testamento, dejando su vivienda de Asturias a su sobrina y en una tercera visita también le concede un poder para tener acceso a su cuenta corriente de 60.000 euros.

