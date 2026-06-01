Arraca el juicio contra el actor Luis Lorenzo por detener ilegalmente, denigrar y estafar a la tía de su mujer

El actor Luis Lorenzo llega acompañado de su abogada a la Audiencia de Madrid este lunes para la primera sesión del juicio.

Los detalles El actor está acusado junto a la que fuera su esposa, Arancha Suárez Palomino, de detención ilegal, delito contra la integridad moral, estafa agravada y administración desleal sobre la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años.

El juicio contra el actor Luis Lorenzo y su expareja, Arancha Suárez Palomino, ha comenzado, acusados de detención ilegal, delito contra la integridad moral, estafa agravada y administración desleal hacia Isabel Suárez, tía de Arancha. La anciana, que falleció en julio de 2021, fue trasladada desde Asturias a su domicilio, donde su salud se deterioró. También está acusada la cuidadora contratada para atenderla. La defensa, liderada por Beatriz Uriarte, sostiene que los hechos no ocurrieron como se alega y que no hubo maltrato. La Fiscalía pide seis años de cárcel para Lorenzo y Suárez, mientras que la acusación particular solicita penas más severas.

Comienza el juicio en el que el actor Luis Lorenzo se sienta en el banquillo acusado de detener ilegalmente, denigrar y estafar a la tía de su exmujer, que acabó falleciendo en su casa. El actor, conocido por su participación en series como 'Al salir de clase', 'Médico de Familia' y 'Hospital Central', afrotna el juicio "sereno y confiando en la labor de los magistrados".

El actor está acusado junto a la que fuera su pareja, Arancha Suárez Palomino, de detención ilegal, delito contra la integridad moral, estafa agravada y administración desleal sobre la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años.

También se sentará en el banquillo -acusada de un delito contra la integridad moral y otro de detención ilegal- la cuidadora que ambos contrataron para atender a la anciana cuando la llevaron desde su pueblo de Asturias a su domicilio, en el que acabó falleciendo en julio de 2021 tras empeorar su estado de salud paulatinamente.

"Estoy tranquilo, estoy sereno y confiando en la labor de los magistrados", ha dicho Lorenzo a los medios de comunicación que le esperaban a la entrada de la sede judicial, ante los que no ha querido entrar en más detalles sobre el procedimiento.

Su letrada, Beatriz Uriarte, de Ospina Abogados, ha explicado que defenderá la inocencia de Luis Lorenzo y de Arancha Suárez porque "los hechos no han ocurrido tal y como nos han contado", en un proceso que comenzó por un presunto homicidio que ha quedado descartado en la fase de instrucción.

"Aquí únicamente nos encontramos ante un procedimiento que podrían ser unas vejaciones", o "falta de higiene", ha dicho la abogada, que se ha preguntado "cómo es posible que se acuse a dos personas que contrataron a dos cuidadoras, que ahora son las que dicen que (la anciana) ha sido maltratada o que ha sido vejada".

Así, ha negado que la anciana estuviera incomunicada, ha puesto de relieve que una persona puede encontrarse un día bien de salud y al siguiente mal, y ha detallado que se trata de dos acusados "que tenían dinero suficiente como para no tener que cometer ninguna atrocidad".

"Es más, lo único que han hecho ha sido hacerse cargo de una persona mayor que necesitaba de sus cuidados y que se le han proporcionado", ha añadido, tras asegurar que "en este procedimiento, como en tantos otros, ha llegado la condena social antes que la sentencia que tienen que dictar los jueces".

La Fiscalía solicita para Lorenzo y Suárez Palomino un total de seis años de cárcel por un delito contra la integridad moral y otro de administración desleal; para la cuidadora, dos años y medio de prisión por el delito contra la integridad moral.

La acusación particular, ejercida por el letrado Jaime Sanz de Bremond, solicita diez años y medio de prisión para Luis Lorenzo por un delito continuado de estafa agravada, otro de detención ilegal y otro de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Para Arancha Suárez pide esa misma pena y además seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial; mientras que para la cuidadora solicita cuatro años de cárcel por detención ilegal o, subsidiariamente, dos años de cárcel por coacciones y tres por maltrato.

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