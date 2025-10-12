"Isabel deambulaba en paños menores por el garaje": los impactantes testimonios de los vecinos de Arancha Palomino y Luis Lorenzo

"Se la veía desorientada", "deambulaba entre los coches" o "no querían bañarla y le daban poco de comer", son algunos de los impactantes testimonios de los vecinos de Luis Lorenzo y Arancha Palomino sobre cómo trataban a su tía Isabel.

A principios de año, la jueza que investiga al actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, por la muerte de la tía de ésta abrió juicio oral contra ambos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral de la anciana, así como por estafa agravada y administración desleal al tratar de quedarse con sus bienes, pero no por homicidio, como se investigaba al inicio del proceso.

Equipo de Investigación realizó en 2022 este reportaje sobre el caso, donde habló con varios vecinos del matrimonio sobre las condiciones en las que vivía su tía Isabel, quien falleció con 85 años el 28 de julio de 2021 en la casa del actor y de su pareja. Incluso, un vecino llegó a grabar una fuerte discusión entre Arancha y su tía, que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.

Además, durante la investigación los agentes de la Guardia Civil llamaron a testificar a varios vecinos, que aseguraron que a la tía Isabel "se la veía desorientada" por el edifico. Tanto es así, que explicaron que, incluso, la veían "deambulando entre los coches del garaje" y en "paños menores". Otro testigo aseguró que el matrimonio no quería bañarla y le daba poco de comer.

