Graziella Almendral, sobre la polémica de Clavijo con las ratas: "El roedor no está aquí, vive en las Américas y no es nadador"

El contexto El presidente del Gobierno de Canarias envió a Mónica García una captura de la inteligencia artificial que avalaba que las ratas pueden nadar para justificar así su temor a la llegada del barco, algo que la ministra desmintió con un informe.

La periodista Graziella Almendral ha analizado la llegada del MV Hondius a Tenerife, destacando las controversias por el brote de hantavirus. El presidente canario, Fernando Clavijo, envió a la ministra de Sanidad, Mónica García, información de inteligencia artificial afirmando que las ratas pueden nadar, justificando así su preocupación por el barco. Sin embargo, Almendral aclaró que el roedor que transmite el hantavirus no está en España y no es buen nadador. Subrayó la importancia de gestionar adecuadamente la información para evitar alarmar a la población y destacó la necesidad de estar preparados para pandemias, criticando la falta de inversión en prevención.

La periodista científica Graziella Almendral, ha analizado el desembarco de los pasajeros del polémico MV Hondius en Tenerife y las polémicas que giran en torno al fondeo que se ha realizado este domingo tras el brote de hantavirus. Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, se convertía en uno de los protagonistas de las últimas horas al enviar a la ministra de Sanidad, Mónica García, una captura de la inteligencia artificial que avalaba que las ratas pueden nadar para justificar así su temor a la llegada del barco al puerto de Granadilla.

La ministra contestó a este mensajes con un informe que detallaba que esta especie de roedor no puede nadar. "Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos", afirma el texto enviado por Clavijo, que también incluía enlaces a vídeos de YouTube que avalaban la teoría.

Así, Graziella Almendral afirmaba que este tipo de animal "no está aquí": "El roedor que trasmite el hantavirus no está en España y es muy pequeñito, no puede nadar tanto".

"Me da miedo, tenemos que ser cuidadosos con los mensajes que damos a la población, porque ahora cada vez que vean un roedor diran: peligro. Y culpabilizar a animales que no tienen nada que ver...", añade la experta.

De esta manera, Almendral insistía en que "este roedor es muy pequeño, vive en las Américas y no es nadador". "Tenemos que saber gestionar esto, es un ejemplo de algo que nos puede suceder mañana, pasado, en un año o en cinco, pero van a seguir produciéndose, agrega.

"Una infeccion en una parte del mundo es un problema en el mundo entero. Nos estamos exponiendo cada vez más a ellos. En cualqueir momento viajamos a otra parte del mundo y nos infectamos", indica.

Por ello, señala que "el mensaje no es que no venga el barco, el mensaje es que estamos preparados". "Estamos dejando de dar dinero para algo muy importante como es la preparación de las pandemias", ha reivindicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.