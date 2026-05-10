Ahora

En directo

🚢 Todo lo que se sabe del crucero con hantavirus

Llegada del MV Hondius

Graziella Almendral, sobre la polémica de Clavijo con las ratas: "El roedor no está aquí, vive en las Américas y no es nadador"

El contexto El presidente del Gobierno de Canarias envió a Mónica García una captura de la inteligencia artificial que avalaba que las ratas pueden nadar para justificar así su temor a la llegada del barco, algo que la ministra desmintió con un informe.

ratas-nadadoras
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La periodista científica Graziella Almendral, ha analizado el desembarco de los pasajeros del polémico MV Hondius en Tenerife y las polémicas que giran en torno al fondeo que se ha realizado este domingo tras el brote de hantavirus. Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, se convertía en uno de los protagonistas de las últimas horas al enviar a la ministra de Sanidad, Mónica García, una captura de la inteligencia artificial que avalaba que las ratas pueden nadar para justificar así su temor a la llegada del barco al puerto de Granadilla.

La ministra contestó a este mensajes con un informe que detallaba que esta especie de roedor no puede nadar. "Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos", afirma el texto enviado por Clavijo, que también incluía enlaces a vídeos de YouTube que avalaban la teoría.

Así, Graziella Almendral afirmaba que este tipo de animal "no está aquí": "El roedor que trasmite el hantavirus no está en España y es muy pequeñito, no puede nadar tanto".

"Me da miedo, tenemos que ser cuidadosos con los mensajes que damos a la población, porque ahora cada vez que vean un roedor diran: peligro. Y culpabilizar a animales que no tienen nada que ver...", añade la experta.

De esta manera, Almendral insistía en que "este roedor es muy pequeño, vive en las Américas y no es nadador". "Tenemos que saber gestionar esto, es un ejemplo de algo que nos puede suceder mañana, pasado, en un año o en cinco, pero van a seguir produciéndose, agrega.

"Una infeccion en una parte del mundo es un problema en el mundo entero. Nos estamos exponiendo cada vez más a ellos. En cualqueir momento viajamos a otra parte del mundo y nos infectamos", indica.

Por ello, señala que "el mensaje no es que no venga el barco, el mensaje es que estamos preparados". "Estamos dejando de dar dinero para algo muy importante como es la preparación de las pandemias", ha reivindicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Comienza el desembarco de los pasajeros del Hondius: los españoles ya están en el aeropuerto
  2. Ayuso monta el show a la mexicana: pone fin a un viaje por México marcado por la polémica y sus acusaciones de "boicot"
  3. El activista español de la Flotilla liberado pide seguir movilizándose "hasta que Palestina sea libre": "No podemos olvidar a los prisioneros palestinos"
  4. Israel sigue sin respetar el alto el fuego en Líbano y continúa su matanza: 39 personas han muerto en 24 horas
  5. Vox hace oídos sordos a la Justicia europea y sigue erre que erre con su prioridad nacional: "Las ayudas, para los españoles"
  6. Montse y Jordi viven en su coche tras perder su piso de alquiler en Sabadell: "Nos duchamos en una piscina de aquí al lado"