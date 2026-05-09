La mujer ingresada en Alicante da negativo en hantavirus: se le repetirá la PCR en 24 horas

Los detalles Después de estar en contacto con una de las fallecidas por la enfermedad, presentó síntomas leves como tos y fue aislada en el hospital.

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado que la PCR de una mujer ingresada en Alicante por sospechas de hantavirus ha dado negativo, aunque se realizará una segunda prueba en 24 horas según el protocolo del Ministerio de Sanidad. La mujer, de 32 años, fue ingresada en aislamiento tras presentar tos leve y compartir vuelo con una pasajera fallecida del crucero MV Hondius. Si la segunda PCR es negativa, será considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa en Madrid; si es positiva, será trasladada al Hospital La Fe. Otro caso similar, una azafata de KLM, también dio negativo tras estar en contacto con la fallecida.

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado que la PCR realizada a la ciudadana ingresada en Alicante por sospechas de hantavirus ha dado negativo. El protocolo establecido, eso sí, prevé la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, según informa el Ministerio de Sanidad.

La mujer, de 32 años, fue ingresada en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología leve, principalmente tos, tras compartir vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que murió posteriormente.

Conforme al protocolo, si la segunda PCR da de nuevo negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Si diera positivo, la trasladarían a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, la UATAN, del Hospital La Fe.

Su resultado se suma al también negativo que dio la azafata de KLM de nacionalidad neerlandesa que haía estado en contacto con la mujer fallecida del Hondius.

La mujer había sido ingresada en un hospital de Ámsterdam el jueves con síntomas de una posible infección. La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, mostraba síntomas leves.

Había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció el pasado 26 de abril. El día antes, la mujer estuvo "brevemente" a bordo de un avión de la aerolínea KLM que partió desde la capital neerlandesa a Ámsterdam.

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