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Hantavirus

El inmunólogo Alfredo Corell explica seis supuestos en los que se puede dar un contagio de hantavirus en su variante 'Andes'

¿Qué ha dicho? Para poder explicar mejor cómo se puede contagiar una persona con hantavirus, qué es un contacto de riesgo, el catedrático de Inmunología ha preparado un grafismo. "Un resumen de seis situaciones en las que yo creo que sí, que va a haber posibilidades de contagio".

Alfredo Corell, catedrático de Inmunología
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"La distancia interpersonal, el tiempo de contacto y la cantidad de virus que tiene la persona que está enferma en el momento". Estas son las tres variantes que entran en juego para hablar de que se ha dado un contacto estrecho con una persona posiblemente contagiada de hantavirus. Así lo ha explicado este jueves Alfredo Corell, catedrático de Inmunología, en el especial de laSexta para tratar este virus que ha afectado a un crucero de lujo.

Pese a ello, Corell ha querido recordar que "no hay muchos datos" sobre este virus y su extensión, precisamente, porque no es habitual que se den brotes de hantavirus. "No hay muchos estudios, porque es un virus tan atípico, tan infrecuente, que los que tienen brotes endémicos cada año son justamente Argentina y Chile", donde se da la variante 'Andes' del hantavirus.

Para poder explicar mejor cómo se puede contagiar una persona con hantavirus, el catedrático de Inmunología ha preparado un grafismo. "Un resumen de seis situaciones en las que yo creo que sí, que va a haber posibilidades de contagio".

El primer supuesto de contagio sería cuando dos personas conviven en un lugar cerrado mucho tiempo. Esto puede ser un camarote en un crucero, pero también una vivienda. El segundo caso de contacto de riesgo sería con personas que comparten habitación.

Según Corell, en el tercer lugar hay que hablar de dos personas que tienen actividad sexual entre ellas o que tienen una relación directa continuada. "Por ejemplo, dos amigos que comparten un café o toman una cerveza. Estamos sentados en una mesa, el uno enfrente del otro; yo estoy hablándote y mi saliva microscópica, está cayendo en la bebida", ha argumentado. "Eso es un contacto directo".

También es un contacto de riesgo por hantavirus la relación de una persona infectada de hantavirus con otra sana que le cuida. O en palabras del experto: "Dos personas que van en el barco, uno se pone malito, tipo gripe, y el otro le va a ver y no solo le va a ver, le lleva zumos, le lleva un té o le hace una infusión".

"Los que limpian los camarotes, cogen las sábanas, cogen las toallas y las sacuden", porque al sacudir las sábanas se libera el virus y se pueden aspirar. Y en sexto lugar: es posible contagiarse cuando un sanitario atiende a una persona con hantavirus.

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