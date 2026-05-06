Evacuan a Países Bajos a tres pasajeros del crucero con hantavirus y la OMS detecta un octavo caso ya atendido en Suiza

El crucero holandés MV Hondius que se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde)

Los detalles En el proceso de evacuación de Cabo Verde a Países Bajos está incluida una mujer de nacionalidad alemana que, si bien no tiene síntomas, es un contacto de alto riesgo de una de las personas fallecidas en el crucero MV Hondius.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha evacuado a tres personas con síntomas sospechosos de hantavirus de un crucero, trasladándolas a Países Bajos para recibir tratamiento. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que la evacuación se realizó en coordinación con el operador del barco y las autoridades de Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos. Antes de la evacuación, el crucero albergaba a 147 personas. Uno de los casos sospechosos presentó fiebre pero se recuperó rápidamente. Las autoridades de Cabo Verde negaron el desembarco debido a la falta de medios para controlar el brote, aunque el riesgo para la salud pública se considera bajo.

Tres personas que han presentado síntomas de hantavirus y que se consideran casos sospechosos han sido evacuados del crucero y serán trasladados a Países Bajos para que sean tratados, ha anunciado este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Están ya de camino para recibir atención médica en Países Bajos en coordinación con la OMS, el operador de la embarcación y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y del propio Países Bajos", ha precisado el director general de la organización, Tedros Adhanom Guebreyesus.

El responsable ha asegurado que se está trabajando con la empresa del crucero en la supervisión de la salud de los pasajeros y la tripulación, que totalizaban 147 personas antes de la evacuación médica de los tres que presentaron algún síntoma.

En el proceso de evacuación de Cabo Verde a Países Bajos está incluida una mujer de nacionalidad alemana que, si bien no tiene síntomas, es un contacto de alto riesgo de una de las personas fallecidas en el crucero MV Hondius.

Según ha podido saber el tabloide alemán Bild, esta mujer está siendo trasladada en un vuelo especial a Ámsterdam y después será transportada en un vehículo de alto riesgo al Hospital Universitario de Düsseldorf.

Por otro lado, Tedros indicó que también se ha iniciado el seguimiento y la supervisión de los pasajeros que desembarcaron en las distintas etapas de la travesía, antes de que el crucero anclara frente a las costas de Cabo Verde, que era su destino final y a donde llegó cuando el brote infeccioso ya se había declarado.

Sin embargo, las autoridades de ese país no permitieron el desembarco por carecer de los medios necesarios para garantizar medidas de prevención, aislamiento y cuarentena de los numerosos pasajeros. Asimismo Tedros enfatizó que el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.

La OMS confirma ocho casos de hantavirus

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este miércoles que ya son ocho los casos confirmados de pacientes contagiados por hantavirus. Según ha indicado la OMS, las autoridades suizas han confirmado un nuevo caso de un pasajero del crucero MV Hondius.

Este pasajero "había respondido a un correo electrónico del operador del barco informando a los pasajeros sobre el evento de salud, y se presentó en un hospital en Zúrich, Suiza, donde está recibiendo atención", han indicado en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, la Organización ha indicado que de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS está trabajando con los países implicados para "apoyar el rastreo internacional de contactos, a fin de garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad".

También ha confirmado la OMS que el tipo de virus en este brote es el conocido como hantavirus Andes. Esta confirmación ha llegado tanto por el análisis realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra y Suiza, con el apoyo del Institut Pasteur de Dakar de Senagal, y de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud argentinos.