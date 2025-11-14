Calendario laboral de Castilla y León 2026: todos los festivos en cada pueblo de las 9 provincias

De Ávila a Zamora, aquí puedes consultar todos los días inhábiles en cada uno de los municipios de las nueve provincias de Castilla y León, así como los festivos en toda la comunidad y en el resto de España.

Ocho festivos nacionales, cuatro autonómicos y muchos, muchísimos locales: uno por cada uno de los municipios de cada una de las nueve provincias de Castilla y León, que ya tiene su calendario laboral de 2026 completo. Además de los días inhábiles que afectan a todo el país, recogidos en el calendario laboral nacional, toda la comunidad autónoma comparte con muchas otras algunos días de fiesta. Es el caso del Jueves Santo (2 de abril) que, sumado al Viernes Santo (3 de abril), que sí es festivo en todo el país, convierten la semana de la Semana Santa en una semana corta, de tres días, en toda la región.

También comparten con muchas otras regiones los festivos del Día de Todos los Santos y de la Inmaculada Concepción, que en 2026 caen en domingo, pero Castilla y León ha decidido trasladar los días de fiesta a los lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre. El cuarto y último de los cuatro días de fiesta autonómicos es el 23 de abril, Día de Castilla y León, jornada que en el resto del país se celebra como el Día del Libro —o el día de Sant Jordi en Cataluña y Aragón—, aunque no sea necesariamente inhábil. En la siguiente tabla puedes consultar todos los festivos locales, autonómicos y nacionales que afectan a las nueve provincias castellano-leonesas: puedes utilizar el buscador para localizar un municipio concreto.

Los datos recogidos en esta tabla provienen de las publicaciones de los calendarios de festivos locales publicados en cada uno de los diarios provinciales, por lo que si algún municipio no había ofrecido a la Diputación sus fechas, éstas se verán como 'No comunicadas'. En cuanto a los días festivos en las capitales de provincia, son las siguientes:

Ávila : 2 de mayo y 15 de octubre

: 2 de mayo y 15 de octubre Burgos : 12 de junio y 29 de junio

: 12 de junio y 29 de junio León : 24 de junio y 5 de octubre

: 24 de junio y 5 de octubre Palencia : 2 de febrero y 4 de diciembre

: 2 de febrero y 4 de diciembre Salamanca : 12 de junio y 8 de octubre

: 12 de junio y 8 de octubre Segovia : 29 de junio y 26 de octubre

: 29 de junio y 26 de octubre Soria : 25 de junio y 2 de octubre

: 25 de junio y 2 de octubre Valladolid : 13 de mayo y 8 de septiembre

: 13 de mayo y 8 de septiembre Zamora: 25 de mayo y 29 de junio

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.