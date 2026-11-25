Los detalles El cadáver de Gloria Vallejo fue encontrado semienterrado y con signos de violencia el pasado 18 de octubre. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él.

La Guardia Civil ha detenido en Chiclana de la Frontera a un hombre acusado de asesinar a su pareja, Gloria Vallejo, cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en una playa con signos de violencia. La víctima, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz, estaba registrada en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había denunciado previamente. De confirmarse, sería la víctima 48 de violencia machista en lo que va de año. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016 para atender todas las formas de violencia contra las mujeres, disponible las 24 horas y en 53 idiomas, proporcionando asesoramiento jurídico y atención psicosocial. Este servicio deriva emergencias al 112 y coordina con servicios autonómicos, informando sobre recursos y derechos de las víctimas.

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años cuyo cadáver fue hallado el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de la localidad gaditana.

Según ha informado el instituto armado, las investigaciones practicadas desde que se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz, orientaron las pesquisas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial hacia su pareja actual una vez confirmada su identidad.

El cadáver de Gloria Vallejo fue encontrado semienterrado y con signos de violencia. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él. De confirmarse sería la víctima 48 de violencia machista en lo que va de año.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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