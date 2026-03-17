Vox rechaza pactar por adelantado la aprobación de presupuestos para los cuatro años de legislatura como le exigía el PP en su documento marco

El contexto Feijóo quiere cerrar los acuerdos con Vox antes de abril, acuerdos que garanticen gobiernos estables que duren los cuatro años de legislatura. El líder del PP matiza las palabras de Mañueco al asegurar que quiere que la ultraderecha entre en los gobierno de Castilla y León, Extremadura y Aragón.

El documento marco del PP, diseñado por Alberto Núñez Feijóo, establece que Vox debe facilitar la aprobación de los presupuestos autonómicos en caso de acuerdos de gobierno conjunto. Sin embargo, Vox, liderado por Santiago Abascal, no está dispuesto a pactar por adelantado cuatro presupuestos para toda la legislatura. Feijóo insiste en que Vox debe entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, descartando la opción de gobiernos en solitario con acuerdos puntuales. Aunque Feijóo no ha hablado con Abascal tras las elecciones en Castilla y León, espera reunirse con él para avanzar en las negociaciones.

En el documento marco que el PP trasladó a sus líderes regionales en febrero se recogía que, en caso de lograr acuerdos de gobierno con Vox, la ultraderecha debía facilitar la aprobación de los presupuestos autonómicos de toda la legislatura en aquellos lugares donde gobernasen juntos. Esa era la intención de un Alberto Núñez Feijóo que elaboró este documento marco para "poner orden" a las negociaciones de sus barones, ante la zozobra mostrada por María Guardiola a la hora de intentar convencer a Vox de entrar en el gobierno extremeño.

Vox, que ha mostrado buena disposición en público para adoptar estas medidas, no tendría esa misma disposición en privado. Según ha podido saber laSexta, la formación liderada por Santiago Abascal no tiene intención de pactar por adelantado cuatro Presupuestos para los cuatro años de legislatura.

Además de marcar los tiempos, Feijóo ha matizado lo que dijo este lunes el reciente ganador de las elecciones en Castilla y León, un Alfonso Fernández Mañueco que aseguró que prefería un gobierno en solitario con acuerdos puntuales con Vox. Feijóo lo descarta por completo: quiere que Vox entre en el gobierno de Castilla y León y también en el de Extremadura y Aragón.

En Vox le dicen que puede ser que en unos sitios sí entren en los Gobiernos y que en otros no, descartando firmar aquellos aspectos de ese documento marco del PP que les ataba durante una legislatura.

Feijóo no ha hablado con Abascal

En paralelo, hemos escuchado en público a Feijóo pidiendo a Vox que "se aclare" y "decida" si quieren formar gobierno con los 'populares' en estas tres regiones. "Ya vamos tarde", ha denunciado el líder del PP, que insiste en que hay más puntos de encuentro que divergencias entre ambos partidos.

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"No podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura, en Aragón y cerrar la Mesa de las Cortes de Castilla y León", ha explicado Feijóo en una entrevista en 'EsRadio', que considera que cerrar ese acuerdo "no es complejo" ya que, en el caso concreto de Extremadura, ya tienen "prácticamente un acuerdo programático cerrado".

Feijóo no ha hablado con el líder de Vox, Santiago Abascal, después de las elecciones del domingo en Castilla y León, aunque sí lo hizo antes de estos comicios y tras los de Extremadura y Aragón, y ha dicho que espera verle este martes o miércoles en el Congreso. "Ayer se abrió una cierta esperanza al escuchar al señor Abascal diciendo, oiga, nosotros sí vamos a cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas", celebra el líder del PP.

Según Feijóo, Abascal conoce su opinión y, por tanto, que "responsabilidad y entenderse es un compromiso y un mandato de las urnas que está muy claro". "Al PP le gustaría tener mayoría absoluta, pero no la tenemos, y a Vox le gustaría ser primera fuerza, pero no lo es", ha recordado.

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