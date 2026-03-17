Vox reactiva la negociación con el PP para "gobernar" y "condicionar las políticas" en Castilla y León, Extremadura y Aragón

Sí, pero Aunque de cara al público la cúpula de Vox insiste en decir que quieren gobernar con el PP, fuentes del partido a laSexta indican que hay cierto descontento en algunos de los sectores de la formación por este viraje de la estrategia. La hoja de ruta no era entrar en los ejecutivos, era entrar en algunos sí y en algunos no.

Las elecciones de Castilla y León han acelerado las negociaciones entre PP y Vox para pactar en Extremadura y Aragón. Alberto Núñez Feijóo busca que Vox participe en estos gobiernos y en el de Castilla y León, con acuerdos cerrados antes de abril para asegurar estabilidad durante la legislatura. Vox, aunque dispuesto a gobernar, no planea comprometerse a cuatro presupuestos anuales por adelantado. Ignacio Garriga de Vox enfatiza que el partido busca condicionar políticas más que obtener cargos. A pesar de la intención pública de entrar en gobiernos, existen divisiones internas en Vox sobre esta estrategia, y cualquier decisión dependerá de un buen acuerdo programático.

Las elecciones de Castilla y León han provocado que Alberto Núñez Feijóo meta prisa a los de Abascal para pactar, cuanto antes, los gobiernos en Extremadura y Aragón. De hecho, según ha podido saber laSexta, las mesas de negociación entre Vox y PP se van a reactivar en las próximas horas. Sobre la mesa está entrar en los gobiernos, "condicionar las políticas" del PP y garantizar los presupuestos.

Feijóo ya ha dejado claro que quiere que Vox entre en el gobierno de Castilla y León, el de Extremadura y el de Aragón. También dice que antes de abril habría que tener los acuerdos cerrados. Acuerdos que el PP quiere que garanticen gobiernos estables los cuatro años de legislatura. Y aunque Vox ha mostrado buena disposición, laSexta ha podido saber que la ultraderecha no tiene intención de pactar por adelantado cuatro presupuestos para los cuatro años de legislatura.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado en una entrevista en 'Okdiario' que su partido quiere gobernar. "Los electores han dicho que Vox tiene que condicionar las políticas de ese gobierno, y Vox asume esa responsabilidad", ha subrayado.

Así, Garriga ha señalado que "Génova 13 tiene que ser consciente de que la época de las mayorías absolutas se ha acabado y de que la época del turnismo político entre PP y PSOE también". "Lo de menos son los cargos. Lo que quieren los españoles es nuestro compromiso de que, independientemente de los ministerios, nos comprometemos a cambiar políticas", ha indicado.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que su partido va a entrar en los gobiernos autonómicos. "Somos decisivos porque nos han votado para serlo. El Partido Popular está muy preocupado porque Vox no quiere entrar, porque nos da miedo, nos vamos a desgastar... que no se preocupe el PP, vamos a entrar en los gobiernos" ha señalado.

Sobre el documento marco del PP que les ataba a sacar cuatro presupuestos, Millán ha apuntado que, "si todo va bien sobre lo acordado, el PP cumple con su palabra, y nosotros también, lo previsible y lo lógico es que los presupuestos salgan adelante esos cuatro años".

Vox podría no entrar en los tres gobiernos autonómicos

Pese a la intención de Garriga y Millán de entrar en los gobiernos, fuentes de Vox a laSexta indican que hay cierto descontento en algunos de los sectores del partido por este viraje de la estrategia. La hoja de ruta no era entrar en los ejecutivos, era entrar en algunos sí y en algunos no.

Y aunque de cara al público la cúpula de Vox insiste en decir que quieren entrar en los gobiernos, fuentes del partido dejan claro que toda decisión está supeditada a un buen acuerdo programático. A esta hora, además, no se descarta que se siga mantenido esa idea: entrar, por ejemplo, en el gobierno de Castilla y León, pero no hacerlo en el de Aragón.

De esta manera, algunas fuentes de la formación reconocen no tener exactamente claro lo que hay que hacer. Tampoco quieren facilitarle al PP que gane esa estrategia de meterles en todos los gobiernos autonómicos, como así ha pedido Feijóo.

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