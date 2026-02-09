El jefe de gabinete de Mazón niega que diera "ninguna instrucción" en la DANA pese a sus mensajes a Pradas prohibiendo un confinamiento

¿Qué ha dicho? José Manuel Cuenca ha insistido en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que no tiene "ninguna responsabilidad" sobre lo ocurrido aquella tarde y que los mensajes que intercambió con la exconsellera eran para que sus acciones tuvieran "cobertura legal".

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, ha insistido en la Comisión de Investigación sobre la DANA que no dio instrucciones a Salomé Pradas, exconsellera, durante la crisis del 29 de octubre de 2024. Cuenca afirmó que sus mensajes, como pedir calma o rechazar el confinamiento, buscaban asegurar una "cobertura legal" en las decisiones. En su segunda declaración en el Congreso, Cuenca defendió su actuación y la de Mazón, asegurando que siempre estuvo comunicado con la emergencia. Respecto a su móvil con datos borrados, explicó que lo entregó sin información personal tras un cambio de portabilidad.

El jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha vuelto a insistir este lunes en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que no dio "ninguna instrucción" a Salomé Pradas esa tarde y que sus mensajes a la exconsellera como pedirle "calma" o decirle que "Salo, de confinar nada" eran para que sus acciones o medidas a tomar tuvieran una "cobertura legal".

Cuenca ha declarado por segunda ocasión en el Congreso (por sexta vez en total) para volver a aclarar sus acciones y mensajes durante el pasado 29 de octubre de 2024. Aquella tarde, el entonces jefe de gabinete de Mazón pidió a Pradas que no se molestara al president durante la tarde cuando ya por entonces existían avisos respecto al temporal que estaba afectando a la Comunitat Valenciana.

Y, pese a los mensajes existentes con la exconsellera en los que era más que reticente a declarar un confinamiento, ha asegurado que no dio órdenes a Pradas ni tiene "ninguna responsabilidad", aunque sí reconoce que los mensajes que envió los hizo como jefe del gabinete del entonces president: "No le di ninguna orden a ningún miembro que estuviera al frente de la gestión; No di ninguna instrucción. Solo una instrucción de que todo lo que tuvieran que hacer se hiera con una cobertura legal".

Unos mensajes escritos antes de que se enviara el Es-Alert a toda la población. "Salo; De confinar nada por favor; Calma", decía a la exconsellera a las 19:54. Pradas le responde "está la cosa muy mal, desbordamientos por toda la provincia", a lo que Cuenca replica "ya mujer; Pero confinar una provincia es una barbaridad; Una cosa es zonificar".

Poco después, Cuenca señalaba que "hace falta un estado de alarma" para confinar. "Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma". Así, hacía referencia a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La respuesta de Pradas se hizo esperar unos minutos. Justo después de mandar la alerta a la población, a las 20:15 le escribe: "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". "Ja apegla el presi. Lévate aço del cap per favor. Trànquila che [Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Trànquila che]", apunta Cuenca en referencia al confinamiento que proponía la exconsellera.

Más allá, Cuenca ha reiterado a los diferentes comparecientes de los grupos parlamentarios presentes que no comparte las conclusiones que han extraído tanto contra él como contra Mazón, del que defiende que "nunca dejó de estar comunicado con la emergencia". Además, ha asegurado que tiene "mucho respeto" por Salomé Pradas. Eso sí, ha sido más dubitativo a la hora de aclarar algunos asuntos, como si se marchó a Xátiva antes o después de que le informaran de las primeras incidencias.

Respecto a la entrega de su dispositivo móvil con todos los datos borrados, el jefe de gabinete de Mazón asegura que no oculta "absolutamente nada": "Cuando resetee hice lo que hace cualquiera con un móvil del trabajo. Lo entregué sin mis datos personales, entregarlo tal y como se me entregó. Yo les cuento honestamente lo que me ha ocurrido en un cambio de portabilidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.