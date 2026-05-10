Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años

El contexto El primer edil ha fallecido a consecuencia de un cáncer. El Ayuntamiento de la ciudad ha decretado tres días de luto en señal de duelo. "Dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", destacan en un comunicado.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, falleció a los 67 años debido a un cáncer. En su honor, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto, durante los cuales las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los actos institucionales. Ballesta, catedrático de medicina y exrector de la Universidad de Murcia, dedicó su vida al servicio público con un compromiso inquebrantable hacia su ciudad. Su gestión transformó Murcia, recuperando espacios emblemáticos y fortaleciendo su identidad. El presidente regional, Fernando López Miras, lo describió como un "alcalde eterno" y un ejemplo de integridad y dedicación.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años a consecuencia de un cáncer y el Ayuntamiento decretará en las próximas horas tres días de luto en señal de duelo, ha informado la corporación municipal.

Así, el Ayuntamiento de Murcia ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida "marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos". "Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde, pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", han destacado desde el Consistorio murciano.

Como muestra del pesar oficial de todo el municipio, el Ayuntamiento decretará tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos.

Además, en las próximas horas se trasladarán las instrucciones relativas a protocolo, luto oficial, agenda institucional y horas fúnebres. El Ayuntamiento continuará actuando con normalidad institucional y plena coordinación de todos los servicios municipales. "Murcia pierde hoy a su alcalde. Pero su recuerdo, su obra y su amor por la ciudad permanecerán unidos para siempre a la historia de Murcia", concluye el comunicado del Ayuntamiento de Murcia.

Por su parte, el presidente del PP de la Región de Murcia y presidente regional, Fernando López Miras, ha señalado tras conocer la muerte que "ha sido un honor trabajar a su lado y aprender de él. Le vamos a echar tanto de menos".

Para López Miras, José Ballesta siempre será un "alcalde eterno". "Murcia era mucho más que su ciudad: era su vida y su pasión. Dedicó cada día a hacerla más grande, más próspera y mejor para todos los murcianos, con trabajo, cercanía y una entrega incansable que mantuvo hasta el final", añade.

Finalmente, el presidente regional ha señalado que era "un hombre íntegro, un ejemplo para todos los servidores públicos". "Que la Virgen de la Fuensanta le acoja en el Cielo. Descanse en paz", ha aseverado López Miras.

"Con lealtad inquebrantable"

Según el Consistorio, José Ballesta, catedrático de medicina, fue rector de la Universidad de Murcia, Diputado, Consejero y Portavoz del Gobierno Regional, y Alcalde de Murcia, pero por encima de cualquier responsabilidad o reconocimiento, fue ante todo un murciano profundamente comprometido con su ciudad, a la que dedicó su tiempo y su vida pública "con lealtad inquebrantable".

Durante sus años al frente del Ayuntamiento, "impulsó una transformación que hoy forma parte inseparable de la identidad contemporánea de Murcia. Entendió la ciudad no como una suma de proyectos aislados, sino como una obra colectiva construida desde el respeto a sus raíces, la recuperación de su patrimonio, la defensa de su identidad y la ambición de un futuro mejor", indican en un comunicado fuentes municipales.

Además, señalan que su visión "ha permitido recuperar espacios emblemáticos, fortalecer el orgullo de pertenencia y proyectar una Murcia moderna, abierta y consciente de la enorme riqueza histórica, cultural y humana que atesora".

En una ciudad con más de 12 siglos de historia, José Ballesta comprendió que gobernar Murcia "significaba custodiar un legado recibido de generaciones anteriores y transmitirlo fortalecido a las siguientes. Defendió siempre una Murcia sin complejos, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus tradiciones, pero también preparada para afrontar el futuro con confianza y ambición".

"Quienes compartieron trabajo y responsabilidad institucional con él conocieron además a una persona cercana, reflexiva y profundamente humana, que entendía la política municipal como la forma más noble y directa de servicio a los demás", culminan.

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