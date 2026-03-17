Feijóo quiere pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón con Vox antes de abril: "No tenemos elección"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha pedido a Vox que "se aclare" y "decida" y le ha apremiado a retomar las negociaciones en Extremadura y Aragón para desbloquear los gobiernos autonómicos porque "ya vamos tarde".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que debería haber acuerdos con Vox sobre los gobiernos de Extremadura y Aragón antes de abril, así como para la constitución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

En una entrevista en esRadio, el líder del PP ha pedido a Vox que "se aclare" y "decida" y le ha apremiado a retomar las negociaciones en Extremadura y Aragón para desbloquear los gobiernos autonómicos, porque "ya vamos tarde".

"No podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura, en Aragón y cerrar la Mesa de las Cortes de Castilla y León", ha recalcado el líder popular.

Para él, lograrlo "no es complejo" porque en Extremadura tienen "prácticamente un acuerdo programático cerrado" y porque le consta que el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, remitió ya una propuesta a Vox.

Feijóo se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo porque "ayer se abrió un cierta esperanza al escuchar al señor Abascal diciendo, oiga, nosotros sí vamos a cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas".

De esta forma, ha explicado que en los próximos días se conocerá cómo lo van a hacer y ha destacado que hay más puntos de encuentro que divergencias entre ambos partidos. "Lo fundamental es la alternativa de gobierno y que tenemos un proyecto para acabar con el sanchismo", ha indicado.

Feijóo no ha hablado con el líder de Vox, Santiago Abascal, después de las elecciones del domingo en Castilla y León, aunque sí lo hizo antes de estos comicios y tras los de Extremadura y Aragón, y ha dicho que espera verle este martes o miércoles en el Congreso.

No obstante, ha resaltado que Abascal conoce su opinión y, por tanto, que "responsabilidad y entenderse es un compromiso y un mandato de las urnas que está muy claro". "Al PP le gustaría tener mayoría absoluta, pero no la tenemos, y a Vox le gustaría ser primera fuerza, pero no lo es", ha explicado.

Por tanto, ha defendido que lo que mandan las urnas es que la gente quiere "un Gobierno del PP apoyado por Vox", defendiendo que "este es el contexto en el que debemos entendernos y en el que el PP está". Para Feijóo, los resultados electorales son "tan contundentes" que "los puede leer cualquier persona por mucha miopía política que tenga".

En este sentido, ha pedido a los de Abascal "proporcionalidad en base a los resultado y estabilidad" de los gobiernos y ha advertido que "si el PP tiene el doble de votos que tú y, en alguna comunidad, el triple de escaños que tú, es antidemocrático imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo, si dices que eres una alternativa al sanchismo como dice Vox".

Mañueco cambia su discurso y se muestra abierto a un gobierno de coalición

Alfonso Fernández Mañueco, que se ha erigido este domingo como el gran ganador de las elecciones de Castilla y León, ha cambiado su discurso tras no conseguir la mayoría necesaria para poder gobernar en solitario y ver que sigue atado a Vox.

El 'popular' ha pasado de abogar por un gobierno en solitario con "acuerdos puntuales" dejando al PSOE fuera de la ecuación, a mostrarse abierto a volver a intentar un gobierno de coalición.

Él mismo ha recordado que en el pasado ya tuvo un gobierno en coalición con Vox y otro en solitario, señalando que fue "mejor" con el segundo. Sin embargo, ha indicado que está abierto a hablar con Vox.

"Puede haber un gobierno en solitario con un pacto parlamentario, pero si tiene que ser en coalición, lo hablaremos", ha destacado. Además, ha señalado que lo importante es "el proyecto de futuro". "Abascal lo ha dejado claro, hablaremos medida a medida", ha indicado.

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