Un compañero del alcalde de Algeciras habría presionado a una exconcejal para negar las acusaciones de acoso contra el también senador del PP

La otra cara Por su parte, el regidor del municipio gaditano durante 14 años y senador del Partido Popular (PP) ha negado tal extremo.

Nueva polémica en torno al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras salir a la luz unos audios de una reunión mantenida el pasado 10 de febrero en los que se escucha Marcos Borrego, miembro de la ejecutiva del PP de Málaga y asesor contratado por el Ayuntamiento de la municipio gaditano, intentar convencer a la exconcejal 'popular' Laura Ruiz de que firmara un escrito asumiendo un "desequilibrio mental" al escribir en redes sociales contra el alcalde. Landaluce, por su parte, lo niega.

En concreto, Borrego le insta a contar que tras ese "desequilibrio" había recuperado "la sensatez", para acto seguido negar las acusaciones. Tras la difusión de este audio por parte de 'El Correo de Andalucía', el PSOE de Cádiz ha pedido al PP explicaciones inmediatas y ha considerado "absolutamente nauseabundo" que el partido haya presionado a la exconcejal, cuya declaración como testigo se pide en la denuncia contra Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En unas declaraciones difundidas por el Ayuntamiento de Algeciras, Landaluce indica que para demostrar que estas supuestas maniobras "carecen de todo fundamento" y que "no ha existido presión alguna", se ve en la obligación de difundir una carta que le mandó Laura Ruiz dos años antes de la reunión cuyo audio se ha difundido este miércoles.

En esa misiva, del 3 de octubre de 2023, la exconcejal negaba que fueran ciertas las acusaciones y amenazas que lanzó contra el alcalde. "Todo fue un farol que quise lanzar al aire para amedrentar de la forma más común a un político", dice en la carta en la que, en mayúsculas, autorizaba al alcalde a hacerla pública.

Añade que lanzó "un órdago" hacia el alcalde y hacia el partido, diciendo en prensa que tenía "sucesos que narrar" ocurridos durante su etapa como concejal, unas acusaciones que fueron "fruto de una desesperación desmedida, de un sufrimiento sin parangón al que estaba siendo sometida".

Se refiere con ello al acoso mediático al que se vio sometida cuando se publicó una foto de ella en pijama a diez metros de su casa con su perro y al proceso judicial en el que fue condenada por poner un anuncio con el teléfono y el nombre del abogado de su exmarido en una página de contactos.

Asegura, en esa carta dada a conocer este miércoles por Landaluce, que, tras su cese por esa condena, amenazó con dar una rueda de prensa para desvelar trapos sucios del gobierno de este, aunque "no tenía la más mínima intención de hacerla, porque no había nada que contar". Admite que fue "utilizada y manipulada" por personas que querían perjudicar al alcalde, lo que le llevó a "decir cosas que no eran ciertas" y de las que decía arrepentirse profundamente.

El chat de concejalas en el origen de las denuncias a Landaluce Ruiz formaba parte del chat de concejalas del PP en el que dos de sus compañeras hablaban que de que el alcalde las había tocado el culo o metido mano debajo de una mesa. En su denuncia, el PSOE da a entender que estos pantallazos de Whatsapp de las concejalas que se difundieron en 2024 podrían proceder de la exconcejala, que fue cesada de este cargo en 2021 tras su condena.

Dos años después, fue contratada por Landaluce como personal de confianza, en medio de una polémica ya que se produjo después de que la exconcejal amenazase con desvelar supuestos escándalos del gobierno local. Fue cesada de nuevo en 2025 cuando el Supremo confirmó su condena, pero un mes después fue contratada como psicóloga de una residencia de mayores de la Junta de Andalucía.

Landaluce, senador del PP y alcalde de Algeciras desde hace 14 años, renunció la semana pasada de forma temporal a la militancia en ese partido tras una denuncia del PSOE contra él por acoso o abuso sexual, pero mantuvo sus dos cargos institucionales.

