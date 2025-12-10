Los audios que confirman el desvío de fondos en Revuelta: "Hemos pedido dinero para la DANA y no lo hemos gastado en la DANA"

El contexto Vox ha decidido denunciar a sus juventudes, los que se agrupan en el colectivo Revuelta, por el desvío de cientos de miles de euros que recaudaron durante la DANA.

Ojo a este movimiento porque demuestra el nerviosismo que hay en VOX. El partido ha decidido denunciar a sus juventudes, los que se agrupan en el colectivo Revuelta, por el desvío de cientos de miles de euros que recaudaron durante la DANA.

"Hemos pedido dinero para la DANA y no lo hemos gastado en la DANA y tengo un marrón de la hostia", se escucha decir a Arturo Villa exvicepresidente de Revuelta y asesor de Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de la formación ultra y diputado del Parlamento Europeo.

En los audios, a los que ha tenido acceso 'El Plural', Villa dice: "Si hacemos las cosas bien (...) se liquida el dinero y se dona a Paiporta. No hay siguiente paso ni denuncia porque ya no hay delito". "Y te haces una puta foto ahí con los viejos en la DANA...", agrega.

Varios miembros de la junta directiva de Revuelta dimitieron el pasado sábado después de denunciar ante la Fiscalía una posible estafa en el desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la DANA.

Revuelta es el grupo ultra conocido por estar detrás de las manifestaciones de Ferraz en 2023, o de la de hace dos domingos, aunque solo reunió a 400 personas. También acusó falsamente a varias ONG de intentar hacer negocio con la ayuda para las víctimas de la DANA. Sin embargo, 'Newtral.es' demostró que esas acusaciones eran falsas, y ahora los acusados de aprovecharse de las donaciones que recibieron para las víctimas de la DANA son ellos.

Revuelta y Vox reniegan mutuamente

Días después de conocerse la acusación de Revuelta a través de algunos de sus ya exdirectivos, tanto la rama juvenil de Vox como la misma formación que dirige Santiago Abascal renegaron mutuamente de su vinculación. Sin embargo, hace un año se apoyaban públicamente en X durante la entrega de ayuda humanitaria para los afectados de la DANA en Valencia.

Tanto es así que el propio Abascal difundió en su momento la ahora polémica campaña de donaciones impulsada por Revuelta. Eran, según él, "la España real" y, por supuesto, ellos le agradecieron la difusión. Y no era la primera vez que colaboraban.

En octubre de 2023, Abascal animó desde el Congreso a "todos los españoles a acudir de manera masiva este domingo a Barcelona". Llamamiento que los cachorros no dudaron en secundar. "¿Quién se viene con nosotros a Barcelona desde Madrid?", propusieron en X. Un mes después mismo modus operandi. Abascal alentó a la gente a asistir a las protestas de Ferraz y Revuelta organizó la quedada.

Ahora, sin embargo, el presidente de Revuelta, Jaime Fernández, asegura que son organizaciones independientes "tanto de manera política, como de manera económica", así como que ya están "trabajando en la defensa de todos los ataques".

