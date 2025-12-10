Vox intenta desligarse de Revuelta y la denuncia por el presunto desvío de fondos recaudados para víctimas de la DANA

Mientras tanto... Se han filtrado audios en los que el exvicepresidente de Revuelta afirma que "el partido ha perdido la confianza" y anima a crear otra organización "pero sin que el público piense que es de Vox".

Vox ha dado un paso adelante en contra de sus juventudes y ha denunciado a Revuelta por desviar supuestamente fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la DANA y por irregularidades en su gestión económica y funcionamiento.

La denuncia ha sido presentada ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo creado recientemente para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción.

Fuentes del partido han confirmado que la denuncia fue registrada de forma simultánea a la presentada el pasado 30 de noviembre ante la Fiscalía por el vicepresidente Revuelta y asesor de Vox en el Parlamento Europeo, Arturo Villa, y otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano.

Ambos denunciaron al presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga; al secretario, Pablo González Gasca; y al vocal Santiago Aneiros por presuntas irregularidades graves y posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.

El diputado de Sumar, Nahuel González, ha asegurado que "vamos a solicitar a la comisión de investigación de la DANA la comparecencia de Revuelta y de Vox".

Aunque la organización juvenil Revuelta no ha tenido nunca vínculo orgánico con Vox y en los últimos días ambas organizaciones han renegado mutuamente de su relación, tanto los denunciantes como los denunciados sí han mantenido o mantienen vínculos laborales con el partido.

Audios de su relación

Estos vínculos se hacen patentes en los audios filtrados este miércoles por 'El Plural' en los que el ahora exvicepresidente de Revuelta deja clara la influencia Vox en el grupo.

"Buxadé quiere que nos comprometamos a que ya no exista. El partido ha perdido la confianza", afirma en una de las grabaciones Arturo Villa, exvicepresidente de Revuelta y asesor de Jorge Buxadé, diputado de Vox en el Parlamento Europeo.

La orden del partido es que la asociación deje de existir y que la nueva no tenga nada que ver con ellos. "Revuelta deja de existir, nos inventamos alguna pollada, pero sin que el público piense que es de Vox", incide.

En esos audios planean los próximos movimientos con una inspiración clara: Alvise Pérez, presidente del partido de ultraderecha, Se Acabó La Fiesta. La Policía Nacional señaló en un informe enviado al Tribunal Supremo que Alvise financió ilegalmente su partido.

El líder populista admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario llamado Álvaro Romillo, que luego no tributó, pero negó que esos fondos se usaran para financiar ilegalmente su campaña.

En este sentido, Villa aboga en los audios por "marcarse la de Alvise", decir: "oye mira, teníamos un dinero ahí retenido por si acaso teníamos que pagar impuestos, hemos pagado lo que hacía falta y todo lo demás va a los viejos de Pairporta".

La asociación no se ha liquidado todavía, así que este miércoles llegaba esta denuncia de Vox. El partido, siempre abanderado de la lucha contra la corrupción, se ha vuelto más estricto, ya que varias de las entidades vinculadas a ellos están en el punto de mira.

Un ejemplo es la Fundación Disenso, creada en 2020 y presentada por Vox como un foro de análisis y debate de asuntos de actualidad. Está presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha registrado pérdidas por 374.000 euros pese a haber recibido casi 11 millones de Vox en cinco años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.