'X', 'aki' y sin tildes: la forma más rápida y confusa de hablar por WhatsApp

La otra cara Entre abreviaturas, faltas de ortografía, tildes que desaparecen y signos de puntuación que nadie pone, nuestros mensajes de WhatsApp parecen un caos… pero todos nos entendemos, seguimos hablando y nos reímos, aunque a la reina Letizia le dé un mini infarto.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu)ha anunciado su palabra del año: arancel, con un poquito de mérito de Donald Trump. Pero mientras los académicos se pelean por palabras serias, en la vida real lo que nos interesa es otra cosa: cómo escribimos en WhatsApp, y créanlo, a veces es casi un idioma propio.

En un acto presidido por la reina Letizia, la monarca no dudó en mostrar su descontento con los errores gramaticales y ortográficos que muchos cometemos para ahorrar caracteres. "No me gustan nada", sentenció, dejando claro que lo de "xq" o "aki" no entra en su vocabulario… y probablemente tampoco en el de la RAE.

Desde laSexta hemos comprobado cómo hablamos realmente por WhatsApp, y las conclusiones son claras: nos entendemos, aunque escribamos mal. Juan empieza con un "Olaaaa" y "K haces", Ana responde "Aki esperando xq no tengo coche" y añade que Álex llega pronto. Juan contesta "Okiii" y "Ntp! Nos vems ahora". Mal escrito, abreviado y sin una tilde a la vista… pero todos entendemos el mensaje. Una joven lo explica así de claro: "Pongo 'hola mama k tal?', no escribo las tildes". Otro mensaje que nos llegó: "Bro ya me cogmjí el vestido rogo". Sí, parece ilegible, pero todos sabemos lo que quiso decir.

Muchos admiten que escriben así por rapidez o pereza, y que no pasa nada. Se simplifica la "x" por "porqué", se ahorran signos de puntuación y, si creen que los demás van a entender, pues "digo paso" y listo. Incluso cuando un chico nos escribe "Hola tete k dices" y le preguntamos por el signo de interrogación, responde entre risas: "Pero es más, no es una pregunta, es para que me diga cómo está". Bueno… cuestión de perspectiva.

Y esto no es solo cosa de adolescentes. Una señora nos dice: "Una v, un palito y gracias", mientras otra añade: "Son las abreviaturas que usaba cuando estaban los SMS de antes". Algunos incluso intentan escribir correctamente: "Yo escribo bien, además soy correctora de la gente que escribe mal". Pero adaptarse a los atajos del chat no siempre es fácil: "Se ahorran la x, algunos signos, que ya sé que significan esas cosas… pero me ha costado mucho trabajo", reconoce un usuario.

Entre prisas, emojis y tildes perdidas, seguimos entendiéndonos sin problemas. Y aunque para algunos parezca un caos, para otros es la forma natural de comunicarse en la era digital, donde lo importante no es escribir perfecto, sino entendernos… y no morir de aburrimiento corrigiendo a todos.

